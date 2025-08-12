Hồi đầu năm, giá trứng rớt sâu. Lúc đó, có người còn đặt câu hỏi sao không xuất khẩu trứng qua Mỹ, khi thị trường này rất thiếu trứng. Nhưng tới giờ, giá đủ loại trứng ở mình vọt lên cấp kỳ, giá mắc gấp đôi so với 8 tháng trước. Lý do gì giá trứng tăng?

- Dòm khúc giá giảm là suy ra được khúc giá phải tăng. Khi trứng rẻ rề, kinh doanh thua lỗ làm nhiều trang trại phải thu hẹp sản xuất. Cái nữa là biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá thành. Và thứ ba là nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng do mùa làm bánh trung thu; xuất khẩu trứng cũng nhích lên. Cầu lớn hơn cung, giá cả phải vọt.

- Giá trứng tăng thì người chăn nuôi gia cầm được lợi, người bán cũng được “ăn theo”. Nhưng xu hướng giá tốt có duy trì được lâu không?

- Trước mắt, do lực cầu vẫn lớn mà cung thấp, giá trứng cao vẫn duy trì được. Khi thấy thị trường hút hàng, sẽ lại có những trang trại gầy đàn trở lại. Như vậy, có thể sang năm sau giá trứng sẽ hạ nhiệt. Người chăn nuôi thời điểm này đổ xô vô mở rộng đàn gia cầm, chưa chắc đã thắng. Trứng gà cũng tương tự như cam sành, khoai lang hay sầu riêng, dội chợ là mệt.

- Ngoài tối ưu hóa sản xuất, luôn cần đa dạng đầu ra. Dồn hy vọng vô một chỗ, đến lúc ngược gió là bứt gân. Nông sản nào cũng vậy, để chắc ăn phải rộng cửa bao tiêu.

