Giá nhà chung cư ở các địa phương sau sáp nhập có biến động gì không? Hy vọng giá nhà sẽ rẻ có xảy ra?

- Ở nhiều địa phương, thực tế giá bán căn hộ đi ngang hoặc tăng, chứ không thấy giảm. Lý do cho chuyện này là chi phí đất, xây dựng của doanh nghiệp nhích lên. Và thứ quan trọng nhất tác động đến giá căn hộ là cung - cầu. Nguồn cung tuy có tăng nhưng vẫn rất nhỏ so với nhu cầu. Khi hai cái này vẫn lệch xa, mong giá nhà giảm chỉ là “nằm mơ miễn thuế”.

- Có điều gì đáng chú ý nữa trong thị trường nhà ở?

- Một yếu tố sẽ ảnh hưởng nhiều đến bất động sản là tình trạng chậm thanh toán cả gốc lẫn lãi trong mảng trái phiếu doanh nghiệp. Với bất động sản, việc chậm trả này chiếm tỷ trọng cao nhất trong số các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Điều này có nghĩa là bất động sản vẫn thiếu vốn. An toàn của dự án không chắc là đảm bảo, và phía khác là giá nhà, đất cũng vẫn đi lên do chi phí vốn cao.

- Thiếu nhà ở nhất là nhóm có thu nhập thấp. Nếu giá nhà không cải thiện, đến chừng nào họ mới có thể an cư?

- Điều mang tính khả thi trong thời gian tới là tăng quỹ nhà cho thuê và giữ giá thuê ổn định. Giá nhà mắc mỏ, mong ngóng sở hữu sẽ khó thành. Với đa số, ở thuê dài hạn với giá chấp nhận được mới là lựa chọn phù hợp.

TƯ QUÉO

