- Sắp vô năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa quyết định tất cả học sinh có chung một kiểu đồng phục. Quần hoặc váy có màu xanh mực, áo màu trắng. Các trường không được làm đồng phục riêng, cũng không gắn phụ kiện khác màu. Trường học trên địa bàn cũng không được may, bán đồng phục dưới mọi hình thức.

- Ý nghĩa của chuyện nghiêm ngặt này là gì?

- Ngành giáo dục Khánh Hòa chọn lựa ngăn chặn nạn lạm thu. Với 440 ngàn học sinh các cấp, nhiều gia đình học sinh sẽ phải chịu gánh nặng tài chính lớn. Khi trường học lạm thu, nhiều gia đình sẽ oằn vai, chịu đời không thấu. Dùng chung đồng phục, nghĩa là quần áo cũ vẫn sử dụng lại được, dù anh em trong nhà học khác trường.

- Nhà nghèo đi học gặp vô vàn gian nan, do phải lo tiền trường đủ khoản. Ngoài những mục trong quy định, gánh nặng tiền bạc còn đến từ lễ tết, ngày kỷ niệm… Và ở nhiều nơi, Ban đại diện cha mẹ học sinh còn là “cánh tay nối dài” của trường, để thúc đẩy những khoản thu khác. Ngăn lạm thu sẽ giúp giảm bớt khoảng cách xã hội. Hơn nữa, đến trường là để học, không phải để lo lắng về những biến tướng của lợi ích riêng.

- Mỗi gia đình đều mang lo lắng khác nhau. Đời sống còn nhiều cái ngặt, dùng chung đồng phục là một chuyện hay. Ngành giáo dục sẽ được tôn trọng hơn khi cùng cha mẹ học sinh đồng hành gỡ khó.

TƯ QUÉO