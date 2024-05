Số người phải di tản trên thế giới tăng kỷ lục

Người Sudan di tản do xung đột. Ảnh: REUTERS

Theo Báo cáo toàn cầu hàng năm về Di cư nội địa của IDMC, số người phải di tản trong nước đã tăng từ mức 71,1 triệu người vào cuối năm 2022 lên 75,9 triệu người vào cuối năm ngoái. Trong đó, 68,3 triệu người phải di dời do xung đột và bạo lực, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai.

Cũng theo báo cáo, giao tranh ở Sudan, CHDC Congo và xung đột tại các vùng lãnh thổ của Palestine là nguyên nhân dẫn tới gần 66% số lượt di cư mới do xung đột vào năm 2023. Trong năm ngoái, có tới 6 triệu lượt người buộc phải di dời tại Sudan do bạo lực, cao hơn nhiều so với tổng cộng của 14 năm trước đó. Đây là số lượt người buộc phải di tản cao thứ hai trong vòng một năm, chỉ sau mốc 16,9 triệu lượt người ghi nhận tại Ukraine vào năm 2022.

Báo cáo của IDMC cho biết kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 2008, Sudan là quốc gia có số người di tản trong nước cao nhất với 9,1 triệu người.

PHƯƠNG NAM