Sôi động thị trường hàng hóa phục vụ tết

Hàng nhiều, giá ổn định

Ghi nhận tại các cửa hàng, đại lý, siêu thị ở một số quận như Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, TP Thủ Đức… cho thấy, lượng khách hàng ra vào mua sắm đã tấp nập hơn hẳn thời điểm cuối tháng 12-2022. Theo đó, những mặt hàng như bánh kẹo, mứt, thực phẩm khô, thực phẩm chế biến… được người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn.

Nắm bắt xu hướng đó, ngay từ cuối tháng 10-2022, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị hàng hóa tết với số lượng lớn và tung ra thị trường để thu hút người tiêu dùng. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, các mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng nhu yếu phẩm đã được nhà bán lẻ này tăng dự trữ 10%-50% so với ngày thường, tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với thực phẩm tươi sống đã được tăng gấp đôi so với thông thường để hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile… phục vụ tốt mùa mua sắm cao điểm tết.

Theo Saigon Co.op, để thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường, phần lớn ngân sách hàng tết năm nay được Saigon Co.op ưu tiên đầu tư cho 9 nhóm hàng bình ổn thị trường, gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm và các loại đặc sản tết. Đặc biệt, nhà bán lẻ này cũng luân phiên thực hiện chuỗi chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm tết để người dân mua sắm sớm.

Chẳng hạn, ngay từ tháng 11-2022, nhà bán lẻ này đã có những chương trình giảm giá như “Rộn ràng tết sớm, khuyến mãi đầy”, “Đại tiệc tân niên”… với việc giảm giá cho hàng ngàn sản phẩm thực phẩm, thời trang, hóa mỹ phẩm. Mới đây nhất, ngày 31-12-2022, đồng loạt gần 1.000 siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thực phẩm của Saigon Co.op cũng tung 12.000 sản phẩm tết với mức giảm giá 10%-50%, đánh dấu mùa mua sắm lớn nhất trong năm chính thức bắt đầu.Với tên gọi “Khai tết xanh - Gieo lộc lành”, chương trình luân phiên giảm giá mạnh cho hàng ngàn sản phẩm thuộc các nhóm: sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị; lạp xưởng, trái cây, thịt kho trứng vịt, bánh chưng, mâm cỗ tết...

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart, chia sẻ, Saigon Co.op đã chuẩn bị nguồn hàng tết dồi dào, phong phú, với nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu; tuyến vận chuyển hàng hóa của Saigon Co.op thông suốt trên toàn quốc nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm tết tại các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op.

Ưu tiên cho hàng Việt

Thực tế, vài năm nay, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm tết sớm hơn thông lệ bởi việc mua sắm giúp họ mua đúng, mua đủ và không bị cập rập, dồn vào những ngày cận tết. Chị Ngô Mỹ Anh (nhân viên một công ty vận chuyển, ngụ quận Bình Thạnh) kể: Do tính chất công việc, phải làm đến sát Tết Nguyên đán mới được nghỉ. Chính vì vậy, khi siêu thị bắt đầu chưng hàng tết lên kệ là tranh thủ mua những đồ dùng cần thiết như bánh kẹo, mứt và một số đồ trang trí. “Cuối tuần rồi, tranh thủ nghỉ Tết Dương lịch, tôi ghé siêu thị Co.opXtra Phạm Văn Đồng mua các mặt hàng khô, có thể để dài ngày. Tiêu chí chọn sản phẩm của tôi đơn giản, trước tiên phải có xuất xứ Việt Nam, tiếp đến là giá cả và chất lượng” - chị Mỹ Anh chia sẻ.

Tương tự, cô Trịnh Ánh Tuyết (ngụ TP Thủ Đức), cho hay, mấy năm trước gia đình cô có thói quen sát tết mới mua sắm. Nhưng giờ hàng hóa đầy đủ, bán với giá cả phù hợp kèm nhiều khuyến mãi nên cô dành thời gian sắm tết sớm hơn. “Tôi mua trước những đồ dùng trang trí tết, những sản phẩm có thể để dài ngày, còn với thực phẩm tươi sống và rau củ thì sát tết sẽ mua. Mua sớm không những thư thả thời gian mà còn được tha hồ lựa chọn xem món nào giảm giá, lợi hơn rất nhiều”, cô Tuyết nói.

Còn với chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ quận 10), việc mua sắm sớm là để chuẩn bị quà về quê cho gia đình, bạn bè. Theo chị Hân, năm nào chị cũng về quê ở Hải Dương, dù biết ngoài quê chẳng thiếu gì nhưng mua quà tặng người thân đã trở thành một thói quen của chị. Theo đó, khi các siêu thị bắt đầu giảm giá hàng thời trang, hóa mỹ phẩm, chị đã lên kế hoạch mua sắm và chọn được kha khá món làm quà.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chủ cửa hàng bán lẻ, thị trường hàng tết hiện đã vào cao điểm. Các nhà bán lẻ cũng ghi nhận sức mua bắt đầu tăng cao, nhất là sau Tết Dương lịch. Các nhà bán lẻ cho biết, nhìn chung xu hướng mua sắm năm nay người tiêu dùng dành sự quan tâm và ưu tiên lựa chọn những mặt hàng có thương hiệu, chất lượng. Trong đó, hàng hóa của những nhà sản xuất có tên tuổi nội địa như Kinh Đô, Bibica, Vissan, Ba Huân… được người tiêu dùng chọn mua nhiều. Điều này ngoài việc xuất phát từ thói quen tiêu dùng thay đổi theo hướng “người Việt chuộng hàng Việt”, còn do giá cả các mặt hàng này rất đa dạng, hợp túi tiền của đông đảo người dân.