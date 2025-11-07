Soi vị trí “tam cận huyết mạch” ven sông đắt giá bậc nhất khu Nam Sài Gòn tại Sunshine Sky City

Với lợi thế “tam cận huyết mạch” – cận sông, cận đô thị, cận giao thương, Sunshine Sky City không chỉ tái định nghĩa chuẩn sống tầm cao mới, mà còn trở thành dự án tiên phong theo đuổi mô hình sống “chuẩn khách sạn” 4.0 bên sông khu Nam Sài Gòn.

Trong bức tranh phát triển sôi động của khu Nam Sài Gòn, Quận 7 cũ từ lâu đã được xem là “miền đất hứa” của giới đầu tư và những cư dân thành đạt. Nơi đây không chỉ là đầu mối, trung tâm giao thương quốc tế của TPHCM mà còn là khu vực hiếm hoi sở hữu không gian sống hiện đại hài hòa với các mảng xanh ven sông và công viên nội khu. Giữa vùng đất giàu tiềm năng ấy, Sunshine Sky City càng khẳng định giá trị chiến lược khi sở hữu vị trí “tam cận huyết mạch” ven sông đắt giá bậc nhất khu Nam Sài Gòn.

Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng với gần 3.500 sản phẩm cao cấp. Bên cạnh tòa Sky 1 đã đi vào vận hành, các tòa Sky 2, 3, 4 hiện đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ Quý 1-2026.

Được biết, Sunshine Group sẽ khởi công Phân khu Thịnh Vượng - Sunshine Sky City với 5 tòa tháp V5, V6, V7, V8, V9 vào ngày 10-11-2025 tới đây. Cùng với đó, các tòa V7, V8, V9 của Phân khu Thịnh Vượng dự kiến ra mắt với mức giá cạnh tranh, chỉ từ 7x triệu đồng/m2.

Nắm giữ “tọa độ vàng”, Sunshine Sky City hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng quy hoạch đồng bộ

Nằm tại ngã tư Phú Thuận – Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Phong, quận 7 cũ, nay là phường Tân Mỹ, TPHCM) và liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng - nơi tập trung cộng đồng cư dân văn minh với thu nhập cao, Sunshine Sky City kế thừa khả năng tiếp cận thuận lợi các tiện ích thương mại, giáo dục, y tế, tài chính và giải trí hàng đầu TPHCM, đồng thời thừa hưởng không gian sống xanh, tiện nghi và hiện đại.

Kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch, gồm: Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận và cầu Phú Mỹ, từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển vào khu vực trung tâm TPHCM, khu đô thị Phú Mỹ Hưng hay khu đô thị Thủ Thiêm.

Sở hữu vị trí trung tâm giữa mạng lưới hạ tầng đồng bộ và quy hoạch bài bản, Sunshine Sky City không chỉ là “tâm điểm của mọi kết nối” mà còn mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng sông Cả Cấm và sông Sài Gòn

Giá trị kết nối của dự án được củng cố mạnh mẽ khi UBND TPHCM vừa chấp thuận nghiên cứu đầu tư cầu Phú Mỹ 2, dự kiến khởi công vào quý 3-2026. Khi công trình này hoàn thiện, cùng với trục Bắc – Nam (đoạn Nguyễn Hữu Thọ) và đường 25C kết nối thẳng Đồng Nai – Long Thành, khu Nam Sài Gòn sẽ hình thành một hành lang giao thương, logistics mới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển đô thị và gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực. Sunshine Sky City sẽ là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ “cú hích” hạ tầng mang tính chiến lược này.

Bên cạnh lợi thế “cận đô thị” và “cận giao thương”, giá trị đặc biệt làm nên vị thế khác biệt cho Sunshine Sky City chính là yếu tố “cận sông”. Dự án nằm ven sông Cả Cấm, một nhánh sông lớn của hệ thống sông Sài Gòn, nơi dòng chảy hiền hòa mang đến nguồn sinh khí dồi dào, giúp cân bằng năng lượng và phong thủy. Không chỉ đem lại tầm nhìn thoáng đãng, cảnh quan ven sông còn góp phần kiến tạo nên một không gian sống trong lành, an yên – yếu tố ngày càng trở nên khan hiếm giữa lòng đô thị hiện đại.

Sunshine Sky City tái định nghĩa chuẩn sống tầm cao mới với bộ sưu tập căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn

Từ vị trí ven sông đắt giá, Sunshine Group kiến tạo Sunshine Sky City với định vị một tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn. Mỗi chi tiết tại đây đều hướng đến trải nghiệm sống 5 sao để từng không gian sống không chỉ là nơi an cư, mà còn là biểu tượng của phong cách sống thượng lưu thời đại mới.

Một góc cảnh quan nội khu Sunshine Sky City, nơi mảng xanh và tiện ích hiện đại mang đến không gian sống thư giãn và trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân

Theo đó, Sunshine Sky City mang đến chuỗi tiện ích vượt trội theo tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Cư dân được sử dụng dịch vụ xe đưa đón sang trọng cùng hệ thống công nghệ Smart Living thông minh, tích hợp nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và quản lý toàn bộ căn hộ chỉ qua một chạm trên điện thoại…, mang đến phong cách sống tiện nghi toàn diện.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động, Sunshine Sky City kiến tạo không gian nghỉ dưỡng chuẩn resort với hệ cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ. Từ vườn thiền chân mây, bể bơi rooftop hướng sông Sài Gòn, CLB Cigar & Rượu vang đến các không gian ẩm thực cao cấp, tất cả được kết nối thành một tổ hợp hài hòa, tạo nên chuẩn sống “Wellness”, nơi cư dân vừa thư giãn, vừa cân bằng thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Không gian căn hộ Sunshine Sky City mang phong cách hiện đại, tinh tế, phản ánh gu sống và cá tính của những chủ nhân thành đạt