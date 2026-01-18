Sơn La: Tạm giữ khẩn cấp tài xế gây tai nạn trên Quốc lộ 6 khiến 3 người tử vong

Liên quan tới vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở tỉnh Sơn La, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiều 18-1, Công an tỉnh Sơn La thông tin, liên quan tới vụ tai nạn xảy ra trên đường Quốc lộ 6 (địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1983, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), là người điều khiển xe khách gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Căn cứ kết quả điều tra, xác định: nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là do Nguyễn Văn Hướng khi điều khiển xe khách đi trên đoạn đường cong, cua, mặt đường trơn ướt đã không bảo đảm tốc độ an toàn nên xe trượt lết trên mặt đường rồi lao xuống hủm sâu phía lề đường bên phải cùng chiều.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, lúc 4 giờ 30 phút ngày 17-1, tại Km225+148 đường Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 3 hành khách đi trên xe tử vong; 1 hành khách bị thương.

Tài xế Nguyễn Văn Hướng bị tạm giữ để điều tra

Qua vụ tai nạn trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, khi điều khiển phương tiện trong điều kiện trời mưa, đường trơn ướt, tài xế cần chủ động kiểm tra kỹ điều kiện an toàn của xe trước khi di chuyển. Đồng thời, điều khiển xe đi với tốc độ thấp, bật đèn sương mù, đèn gầm, luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.

GIA KHÁNH