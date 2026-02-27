Bắt giữ 2 thanh niên đột nhập cửa hàng, trộm 17 điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Mai Huy Hoàng (sinh năm 1995) và Vũ Trường Giang (sinh năm 1995, cùng trú tại Đồng Nai) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 14-2, chủ tiệm điện thoại Hoàng Anh (ấp Bình Xuân 1, xã Xuân Phú) trình báo về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 17 điện thoại di động với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc được xác định vào đêm 10-2.

Hai thanh niên đột nhập cửa hàng, trộm 17 chiếc điện thoại đã bị bắt giữ. Ảnh: CATĐN

Ngày 15-2, 2 đối tượng bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại có nhiều tiền án, tiền sự và dương tính với chất ma túy.

Quá trình truy xét, công an xác định các đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn mang tính chuyên nghiệp và được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thu thập thông tin về các cửa hàng và bí mật theo dõi quy luật sinh hoạt, đặc điểm an ninh để lựa chọn mục tiêu phù hợp.

Quá trình gây án, các đối tượng chuẩn bị sẵn găng tay, khẩu trang, vật dụng che chắn, ra tay vào lúc đêm khuya, cố ý làm hư hỏng hệ thống camera giám sát ở cửa tiệm trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội.

PHÚ NGÂN