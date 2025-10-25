“Sống vui cùng thẻ VPBank” - Khi mỗi ưu đãi là một điểm chạm phong cách sống

Khi cuộc đua thị phần thẻ tín dụng ngày càng khốc liệt, VPBank tiên phong chọn hướng đi riêng. Đó là, không chạy theo ưu đãi ngắn hạn, mà kiến tạo một “bản đồ ưu đãi” cho người dùng thẻ - nơi mỗi cú quẹt không chỉ mang lại giá trị chi tiêu, mà còn chạm tới những khát khao sâu hơn về sức khỏe, trải nghiệm và phong cách sống.

Xoay quanh 3 lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống Shopping - Travelling - Wellbeing, VPBank đang định hình lại chiến lược thẻ tín dụng theo cách không chỉ phục vụ tiêu dùng, mà còn đồng hành với hành trình tận hưởng cuộc sống của hàng triệu khách hàng hiện đại.

Từ dữ liệu lớn đến “bản đồ ưu đãi”...

Sở dĩ có thể giữ ngôi vị số 1 về phát hành và doanh thu chi tiêu thẻ trên thị trường trong nhiều năm liên tiếp, với khoảng 20% thị phần thẻ tín dụng, tốc độ phát hành mới tăng trung bình hơn 30%/năm trong ba năm gần đây, là nhờ VPBank không ngừng cải tiến để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện hữu. Không chỉ dẫn đầu về quy mô, ngân hàng này còn đi trước trong việc chuyển đổi triết lý phát triển thẻ: từ “ngân hàng phát hành sản phẩm” sang “ngân hàng kiến tạo lối sống”.

Sau nhiều năm nghiên cứu hành vi chi tiêu của hàng triệu khách hàng và dựa trên dữ liệu lớn (big data) thu thập từ hành vi tiêu dùng, ngân hàng đã đưa ra chiến lược phát triển thẻ xoay quanh 3 lĩnh vực chính của cuộc sống bao gồm: Shopping - Travelling – Wellbeing.

“Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, khách hàng ngày càng kỳ vọng cao hơn ở các dịch vụ mà họ lựa chọn: Không chỉ tốt, mà phải tiện lợi, cá nhân hóa, và mang lại giá trị cảm xúc thực sự. VPBank hiện là ngân hàng số 1 về số lượng thẻ tín dụng phát hành và doanh số chi tiêu thẻ. Doanh số chi tiêu thẻ tín dụng năm 2024 là 6,7 triệu USD, top 1 thị trường. Thành công này đến từ việc tập trung phát triển sản phẩm theo 3 trụ cột giá trị mà khách hàng quan tâm nhất: Du lịch – Mua sắm – Sức khỏe.” — Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank, chia sẻ.

Chiến lược xoay quanh 3 lĩnh vực Shopping - Travelling – Wellbeing: Định hình lại giá trị thẻ tín dụng

Sau đại dịch, nhu cầu du lịch và trải nghiệm của người Việt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, dân công sở và giới chuyên gia. Nắm bắt xu hướng này, VPBank phát triển dòng thẻ Travelling, tập trung vào tích điểm – hoàn tiền – đặc quyền du lịch toàn cầu.

Các sản phẩm như dòng thẻ VPBank Travel Miles Mastercard tích dặm miles cho chi tiêu vé máy bay, khách sạn, cùng đặc quyền phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1.000 sân bay quốc tế và bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá đến 10,5 tỷ đồng.

Khách hàng mở thẻ VPBank YOJO (thẻ đồng thương hiệu VPBank - Vietjet Air) được tặng ngay 3.000 SkyPoint (khi chi tiêu từ 3 giao dịch, đạt từ 3.000.000 đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ)

Không chỉ là một dòng thẻ, Travelling giống như một “hộ chiếu lối sống”, giúp khách hàng tận hưởng hành trình trọn vẹn, tiết kiệm chi phí mà vẫn đúng gu. Travelling chính là định nghĩa về một phân khúc khách hàng thích tự do khám phá, tận hưởng ưu đãi khắp mọi hành trình.

Song song với nhu cầu trải nghiệm, xu hướng mua sắm online và thanh toán số đang tăng trưởng bùng nổ. Theo báo cáo Visa 2024, hơn 70% người Việt thanh toán trực tuyến ít nhất một lần mỗi tuần, và VPBank là một trong những ngân hàng đón đầu trào lưu này bằng dòng thẻ VPBank StepUp với ưu đãi hoàn tiền lên tới 15% cho chi tiêu online, 4% cho chi tiêu ăn uống. Không thể không kể đến ngôi sao trong làng thẻ mua sắm trên sàn điện tử, chính là tấm thẻ VPBank Shopee với số lượng người dùng tăng “bằng lần” mỗi quý. Các dòng thẻ này được VPBank liệt kê vào lĩnh vực Shopping với triết lý phục vụ là “Tiêu dùng thông minh, mua gì cũng lời”.

Chi tiêu bằng thẻ VPBank được hưởng “siêu” ưu đãi tại hơn 800 điểm: giảm 50% (tối đa 500.000 đồng) tại hơn 40 nhà hàng Michelin & Fine Dining ở Hà Nội và TPHCM

Khác với hai nhóm trên, dòng thẻ “Wellbeing” hướng đến những người đề cao sức khỏe và cân bằng cuộc sống – một xu hướng tiêu dùng mới nổi tại Việt Nam. Thẻ này mang đến ưu đãi tích điểm, tặng gói tập tại các phòng tập, spa, trung tâm dinh dưỡng, cũng như chính sách trả góp 0% cho gói khám sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ. Sản phẩm đại diện nổi bật chính là VPBank California Centuryon Visa Signature với ưu đãi tích Health Point, tặng buổi tập cho chi tiêu tại phòng gym, bệnh viện và ứng dụng sức khỏe, cùng chương trình “LiveWell” – ưu đãi riêng tại California Fitness; hay thẻ VPBank Lady Mastercard với ưu đãi tại các spa, nhà thuốc, chi tiêu bảo hiểm, là trợ lý quản lý chi tiêu và chăm sóc gia đình cho các chị em phụ nữ, các mẹ bỉm sữa, nội trợ.

Theo Nielsen 2024, chi tiêu của người Việt cho sức khỏe và fitness đã tăng 25% chỉ trong hai năm. Việc VPBank tiên phong khai thác phân khúc “wellness finance” được đánh giá là bước đi khôn ngoan, khi khách hàng ngày càng xem thẻ như công cụ nuôi dưỡng giá trị sống, chứ không chỉ là phương tiện thanh toán.

“Bản đồ ưu đãi cực khủng” – lợi thế giúp VPBank giữ ngôi vương

Một trong những nền tảng vững chắc giúp VPBank duy trì vị thế dẫn đầu chính là hệ sinh thái ưu đãi quy mô lớn nhất thị trường thẻ hiện nay. Ngân hàng đang sở hữu “bản đồ ưu đãi” phủ gần như toàn bộ lĩnh vực tiêu dùng, từ ẩm thực, thời trang, du lịch, giáo dục, sức khỏe, giải trí, bảo hiểm đến công nghệ.

VPBank đã liên kết hơn 3.000 địa điểm ưu đãi, trong đó có các thương hiệu lớn như Shopee, Agoda, CGV, Highlands Coffee, Tiktok Shop, CellphoneS…. Mỗi nhóm khách hàng đều được thiết kế ưu đãi cá nhân hóa dựa trên hành vi chi tiêu, giúp họ “gặp đúng ưu đãi, vào đúng thời điểm”.

“Cá nhân hóa ưu đãi là chìa khóa giữ chân khách hàng. VPBank đang làm điều mà ít ngân hàng ở Việt Nam làm được: biến ưu đãi thành trải nghiệm riêng biệt của từng người dùng” - đại diện Trung tâm thẻ của VPBank rút ra nhận định sau nhiều năm nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng.

VÂN LÊ