Sử dụng điện lập kỷ lục với công suất vượt 58.000MW

Đồ họa của Báo SGGP. Thực hiện: PHÚC HẬU

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết, nhu cầu sử dụng điện trên cả nước tiếp tục tăng mạnh do nắng nóng gay gắt, khiến công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo NSMO, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã lập kỷ lục vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 24-6, với khoảng 58.456MW, tăng khoảng 350MW so với kỷ lục được thiết lập ngày 26-5. Công suất cực đại là lượng điện lớn nhất mà toàn hệ thống phải cung cấp tại một thời điểm.

So với cùng kỳ năm 2025, mức công suất này tăng 13,5% và cao hơn 6,4% so với kỷ lục của cả năm 2025.

Riêng tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.970MW, tương đương mức kỷ lục ghi nhận ngày 27-5. So với cùng kỳ năm trước, phụ tải ở miền Bắc tăng 13,3%. Phụ tải là tổng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tại từng thời điểm. Khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát tăng mạnh, kéo theo phụ tải tăng cao.

Nhu cầu tiêu dùng điện tăng mạnh trong chuỗi ngày miền Bắc oi nóng và tăng nhiệt

Do nhu cầu điện tăng, một số máy biến áp tại các trạm truyền tải 500kV và 220kV ở miền Bắc vận hành với mức tải cao. Tuy nhiên, điện áp trên hệ thống vẫn nằm trong giới hạn cho phép và lưới điện vẫn được vận hành an toàn.

Để đáp ứng nhu cầu điện, NSMO đang huy động tối đa các nguồn điện có thể phát lên hệ thống, tăng khai thác thủy điện, tăng nhập khẩu điện và phối hợp với các nhà máy điện mới chạy thử nghiệm ở mức công suất cao trong các khung giờ cao điểm.

Nhiều hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa nắng nóng. Ảnh: EVN MIỀN BẮC

Căn cứ dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia về tình hình nắng nóng tiếp diễn ngày 25-6, NSMO dự báo phụ tải hệ thống điện ở miền Bắc trong ngày 25-6 sẽ tiếp tục tăng so với ngày 24-6.

Đơn vị vận hành - điều độ đề nghị người dân tắt thiết bị điện khi không sử dụng, cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, hạn chế đèn chiếu sáng trang trí vào buổi tối và chủ động chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện cũng như tiết kiệm chi phí tiền điện.

Tin liên quan Hà Nội: Nhu cầu điện tăng cao do nắng nóng, hoãn cắt điện theo kế hoạch

PHÚC HẬU