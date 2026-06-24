Hà Nội: Nhu cầu điện tăng cao do nắng nóng, hoãn cắt điện theo kế hoạch

Trước diễn biến nắng nóng gay gắt tại miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch trong các ngày 24 và 25-6 nhằm bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Ngành điện thông báo hạn chế sửa chữa, cắt điện theo kế hoạch vào đợt cao điểm nắng nóng. Ảnh minh họa: EVN MIỀN BẮC

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày 24-6 là cao điểm của đợt nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi có nhiệt độ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tiếp tục tăng mạnh.

EVNHANOI cho biết hôm nay, 24-6, đơn vị tăng cường kiểm tra vận hành, bố trí lực lượng trực, chuẩn bị vật tư và phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Ngành điện cũng khuyến cáo khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cao điểm (từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút) và cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt điện làm mát để hạn chế sự cố.

EVN Hà Nội hướng dẫn bảo đảm an toàn lưới điện ngày nắng nóng

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), trong ngày 23-6, công suất phụ tải lớn nhất của hệ thống điện quốc gia đạt 55.598,4 MW vào lúc 13 giờ 40 phút. Nếu tính cả phần điện mặt trời mái nhà, công suất cực đại đạt 56.352,2MW.

Theo NSMO, công suất huy động của hệ thống điện quốc gia trong giờ thấp điểm giữa trưa ngày 23-6 (thời điểm bức xạ mặt trời lớn nhưng nhu cầu tiêu thụ điện chưa ở mức cao nhất) đạt khoảng 49.971,7 MW. Đến giờ cao điểm tối, khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên, công suất huy động của hệ thống đạt 52.606,3 MW.

Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong ngày 23-6 đạt khoảng 1.169,8 triệu kWh.

Về cơ cấu nguồn điện huy động trong ngày 23-6, nhiệt điện than tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 623,5 triệu kWh; turbine khí đạt 108,8 triệu kWh. Các nguồn năng lượng tái tạo đóng góp đáng kể cho hệ thống với điện gió đạt 58,2 triệu kWh, điện mặt trời trang trại đạt 47,1 triệu kWh và điện mặt trời mái nhà khoảng 33,4 triệu kWh. Lượng điện nhập khẩu đạt 40,5 triệu kWh.

Vào giờ cao điểm tối, các nguồn nhiệt điện than, thủy điện và turbine khí phải tăng huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải

Dự báo nhu cầu điện ngày 24-6 ở miền Bắc và Hà Nội tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: EVNHANOI

Theo dự báo ngày 24-6 của NSMO, công suất huy động toàn hệ thống vào cao điểm tối có thể đạt 50.115 MW. Trong đó, nhiệt điện than dự kiến huy động khoảng 26.018,8 MW, thủy điện khoảng 15.894,5 MW và các nguồn nhiệt điện khí khoảng 5.263,6 MW.

NSMO dự báo trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục ở mức cao trong những ngày tới.

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