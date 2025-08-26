Sun Centro Town: Dấu ấn kiến trúc lấy cảm hứng từ di sản Hạ Long

Tựa như ba hòn đảo hiện lên giữa vịnh di sản, Sun Centro Town tái hiện sinh động vẻ đẹp Hạ Long bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại. Là tổ hợp căn hộ cao tầng đầu tiên tại Sun Elite City, dự án khẳng định vị thế trung tâm và định hình chuẩn sống mới: nơi kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống hòa quyện.

Thiết kế Sun Centro Town mang sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Sun Property

Dấu ấn di sản trong từng đường nét thiết kế

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rồng hạ thế và địa hình đảo đá vôi trùng điệp của vịnh Hạ Long, Sun Centro Town được kiến tạo như ba “hòn đảo” mới giữa lòng thành phố nghỉ dưỡng Sun Elite City. Ba tòa tháp cao 30 tầng sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng: hình khối vững chãi, các đường phân vị đan xen với hệ kính rộng mở, phản chiếu biển trời di sản. Tất cả tạo nên một dáng hình vừa nên thơ, vừa hùng vĩ, hòa nhập với thiên nhiên Hạ Long.

Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn nhận diện cho dự án, mà còn mở rộng góc nhìn, tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, góp phần kiến tạo không gian sống chất lượng cho từng căn hộ. Bên cạnh đó, biểu tượng rồng – đại diện cho phồn vinh và sinh khí phương Đông – cũng được khéo léo lồng ghép trong thiết kế, tạo nên ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đây cũng là tư duy thiết kế phổ quát tại các đô thị du lịch toàn cầu, nơi kiến trúc gắn liền với bản sắc văn hóa.

Sun Centro mở ra tầm nhìn ôm trọn kỳ quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Hội Môi giới BĐS Việt Nam, những dự án sở hữu vị trí trực diện vịnh cùng hệ tiện ích bài bản luôn có sức hút lớn trên thị trường nhờ tiềm năng khai thác và dư địa tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Bãi Cháy không còn nhiều, một sản phẩm cao tầng mang tính biểu tượng và được đầu tư bài bản như Sun Centro Town đang trở thành lựa chọn được giới đầu tư quan tâm.

Không gian đa năng kiến tạo chuẩn sống mới

Một trong những điểm nhấn kiến trúc tại Sun Centro Town là thiết kế tầng đế và tầng mái cao tới 7m – gấp đôi tiêu chuẩn phổ biến của các dự án căn hộ hiện nay. Độ cao tạo cảm giác thoáng đãng, sang trọng, gia tăng đáng kể hiệu quả khai thác không gian, đặc biệt với loại hình kinh doanh dịch vụ và lưu trú cao cấp.

Tầng đế Sun Centro Town – điểm hội tụ các chuỗi tiện ích vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property

Tại tầng đế, các chuỗi tiện ích như bể bơi bốn mùa mái kính dài 50m, gym, spa, kidzone... bố trí khéo léo kết nối trực tiếp với tuyến phố thương mại, tạo nên hệ sinh thái dịch vụ sống động, phù hợp cả với cư dân lẫn du khách. Trong khi đó, tầng mái trở thành tâm điểm trải nghiệm khi được quy hoạch thành nhà hàng và skybar thư giãn, hướng trọn tầm mắt ra vịnh Hạ Long với 1.969 hòn đảo kỳ vĩ.

Không gian căn hộ từ tầng 2 đến tầng 29 được thiết kế tối ưu cho ánh sáng và thông gió tự nhiên, với ban công rộng, cửa kính lớn và bố trí linh hoạt. Nhờ đó, mỗi căn hộ có thể linh hoạt thích ứng với nhiều mục đích sử dụng – từ an cư lâu dài, nghỉ dưỡng ngắn ngày đến khai thác kinh doanh. Việc bàn giao hoàn thiện nội thất (không gồm thiết bị điện tử) cũng giúp nhà đầu tư tiết kiệm công sức và thời gian, sớm đưa sản phẩm vào vận hành.

Cư dân Sun Centro Town tận hưởng không khí lễ hội 24/7. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với hệ tiện ích nội khu, Sun Centro Town còn thụ hưởng toàn bộ hệ sinh thái “all-in-one” của quần thể Sun Elite City – gồm quảng trường lễ hội Sun Carnival, công viên giải trí Sun World Ha Long, chợ đêm VUI-Fest, phố đi bộ, bãi biển Bãi Cháy, cảng tàu khách quốc tế… Mạng lưới dịch vụ sôi động góp phần tạo nên trải nghiệm sống giàu tiện nghi và thu hút nguồn khách dồi dào quanh năm.

Vị trí tâm điểm của hệ sinh thái “all-in-one”

Tọa lạc tại vị trí trung tâm đại đô thị Sun Elite City, Sun Centro Town sở hữu lợi thế “một bước chạm ngàn tiện ích” và tầm nhìn “ôm trọn di sản”. Từ đây, cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái du lịch – dịch vụ sầm uất nhất Bãi Cháy, đồng thời kết nối nhanh chóng đến các điểm đến trọng yếu như Cát Bà, Vân Đồn, Hòn Gai qua hệ thống hạ tầng hiện đại: cao tốc Hà Nội – Hạ Long – Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, hầm xuyên vịnh Cửa Lục và đường sắt cao tốc tương lai.

Sun Centro Town thụ hưởng mọi tiện ích của Sun Elite City. Ảnh: Sun Property

Theo số liệu từ Sở Du lịch Quảng Ninh, năm 2024, toàn tỉnh đón hơn 19 triệu lượt khách, trong đó Bãi Cháy tiếp tục là một trong những khu vực có tỷ lệ lưu trú cao nhất. Trong bối cảnh đó, một dự án sở hữu vị trí đắc địa, sản phẩm bàn giao hoàn thiện có thể khai thác vận hành nhanh chóng như Sun Centro Town là lời giải tối ưu cho bài toán đầu tư – nghỉ dưỡng – khai thác kinh doanh.

Với tư duy thiết kế đậm tinh thần di sản, không gian sống chất lượng và hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện, Sun Centro Town là mảnh ghép hoàn mỹ trong hành trình đưa Sun Elite City thành biểu tượng mới trên bản đồ BĐS nghỉ dưỡng Bãi Cháy, Quảng Ninh.

