Sun Group – Marriott International ký kết hợp tác chiến lược, phát triển 10 khách sạn với 8 thương hiệu quốc tế tại Phú Quốc và Vũng Tàu

Ngày 23-3, tại Phú Quốc, Sun Group và Marriott International chính thức ký kết thỏa thuận nâng tầm hợp tác chiến lược, công bố phát triển 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới tại Phú Quốc và Vũng Tàu với quy mô gần 4.500 phòng, dự kiến khai trương từ năm 2026–2030.

Thỏa thuận được ký kết với sự tham dự của ông Anthony Capuano – Chủ tịch kiêm CEO toàn cầu Marriott International – thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới trong việc đồng hành cùng Sun Group phát triển các hệ sinh thái du lịch đẳng cấp, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Danh mục hợp tác bổ sung 8 thương hiệu đa dạng phân khúc & mô hình hoạt động, gồm W Hotels, Marriott Hotels, Westin, Le Méridien, Courtyard by Marriott, Fairfield, Moxy Hotels và Four Points by Sheraton; trong đó W Hotels và Moxy Hotels lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Trước đó, hai tập đoàn đã hợp tác phát triển nhiều dự án hạng sang và siêu sang tại Phú Quốc như J W Marriott Phu Quoc đã khai trương năm 2017, và Luxury Collection, Ritz-Carlton & Ritz-Carlton Reserve tại Hòn Thơm đã ký kết và sẽ khai trương trong tương lai gần. Việc liên tục bổ sung các thương hiệu quản lý thuộc Marriott International cho thấy bức tranh hợp tác ngày càng toàn diện, bao phủ gần như đầy đủ các phân khúc từ trung đến cao cấp, từ truyền thống đến lifestyle, từ mô hình khách sạn dành cho khách gia đình, giới trẻ và khách sạn MICE.

Sun Group và Marriott International ký kết hợp tác chiến lược nâng tầm Việt Nam trở thành điểm đến du lịch toàn cầu

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Rajeev Menon, Chủ tịch Marriott International khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) cho biết: “Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường du lịch năng động nhất thế giới. Số lượng khách sạn thuộc Marriott International quản lý tại Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022. Việc hợp tác với Sun Group – một trong những nhà phát triển điểm đến giàu tầm nhìn, ký kết thêm 10 khách sạn lần này giúp chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài với thị trường”.

Về phía Sun Group, ông Đặng Minh Trường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn – nhấn mạnh: “Khi các thương hiệu toàn cầu được tích hợp vào hệ sinh thái điểm đến, năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam sẽ được nâng lên rõ rệt,” đồng thời cho biết việc đa dạng hóa thương hiệu sẽ giúp mở rộng tệp khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Phần lớn các dự án trong thỏa thuận sẽ được triển khai tại Phú Quốc – điểm đến đang được định hướng theo mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn, kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và hạ tầng đồng bộ. Nhiều năm qua, Sun Group đã kiến tạo hệ sinh thái biểu tượng tại đây với cáp treo ba dây dài nhất thế giới, tổ hợp công viên chủ đề – công viên nước quy mô lớn, show đa phương tiện Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness, Cầu Hôn (Kiss Bridge) và Sunset Town với pháo hoa nghệ thuật quanh năm. Việc bổ sung loạt thương hiệu Marriott sẽ nâng cao năng lực đón khách quy mô lớn, sự kiện quốc tế và MICE, hướng tới APEC 2027.

Song song, Sun Group tăng tốc đầu tư hạ tầng kết nối, ra mắt Sun Phu Quoc Airways, mở rộng mạng bay quốc tế và hợp tác cùng Changi Airports International phát triển mô hình “sân bay điểm đến” tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từng bước định vị đảo Ngọc là “new gateway to Asia” (cửa ngõ mới tới Châu Á).

Phối cảnh Marriott Hotels tại Vũng Tàu, dấu ấn đầu tiên của thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới tại nơi đây