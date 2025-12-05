Tai nạn trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một người tử vong

Ngày 5-12, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xảy ra một vụ tai nạn làm một người tử vong.

Phần đầu xe tải bị biến dạng sau cú va chạm

Thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 30 cùng ngày, xe tải 88H-022.13 (chưa rõ tên tuổi tài xế) lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam; khi đến km56+700 (thuộc địa phận xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) thì va chạm với xe đầu kéo 35G-001.69 kéo theo rơ-móoc 35RM-000.37.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, tài xế bị kẹt trong cabin và tử vong tại chỗ. Xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ ở đuôi rơ-móoc.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tiếp quản hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông cho xe hướng Bắc - Nam đi xuống trạm thu phí Hà Lam, để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc, thời điểm xảy ra tai nạn, nền mặt đường cao tốc bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

NGUYỄN CƯỜNG