Tai nạn trên cao tốc Bùng – Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải trên cao tốc Bùng – Vạn Ninh (tỉnh Quảng Trị) rạng sáng 8-12 khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Sáng 8-12, UBND xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên cao tốc Bùng – Vạn Ninh, đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo biển số 61C-327.54 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (59 tuổi, trú xã Vỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến khu vực thôn Cà, xã Hoàn Lão thì bất ngờ gặp sự cố và dừng lại trên làn đường.

Xe tải biển số 36H-054.67 do tài xế Trần Văn Trung (tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy phía sau không kịp xử lý đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo.

Cú va chạm khiến phần đầu xe tải biến dạng nặng, 5 người ngồi trên xe thì 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

MINH PHONG