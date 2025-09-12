Giáo dục

Tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch hội đồng trường

SGGPO

Bộ GD-ĐT đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT với nhiều nội dung mới
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT với nhiều nội dung mới

Ngày 12-9, Bộ GD-ĐT có công văn hướng dẫn về công tác hội đồng trường.

Trước đó, ngày 22-8, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT; trong đó có nội dung “không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế).

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của nhà trường, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các cấp trong phạm vi của mình, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp - kể từ ngày 12-9 theo hướng hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp có chủ tịch hội đồng trường hết tuổi quản lý thì phó chủ tịch (nếu có) điều hành hội đồng trường, hoặc hội đồng trường bầu người điều hành nếu không có phó chủ tịch hội đồng trường.

Tạm dừng công tác quy hoạch với chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có).

Tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các chức vụ giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cho đến khi có hướng dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Nghị quyết số 71-NQ/TW GD-ĐT Giáo dục đại học Trường công lập Bộ Giáo dục và Đào tạo dừng quy hoạch dừng bổ nhiệm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn