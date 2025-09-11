Việt Nam sẽ có trên 20% chương trình liên kết đào tạo với các trường thuộc top 500 thế giới

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 20% chương trình liên kết đào tạo với các trường thuộc tốp 500 thế giới; xây dựng ít nhất 2 phân hiệu của đại học uy tín quốc tế tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT Nguyễn Thu Thủy báo cáo tại hội nghị

Ngày 11-9, tại Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại trong GD-ĐT.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Thu Thủy cho biết, từ năm 2023 đến nay, Bộ GD-ĐT đã ký kết 47 văn bản quốc tế, trong đó có 18 điều ước quốc tế và 29 thỏa thuận hợp tác quốc tế; ký 8 thỏa thuận công nhận văn bằng với nhiều nước như Pháp, Nga, Trung Quốc, Áo… góp phần thúc đẩy dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hoạt động đầu tư nước ngoài vào giáo dục tiếp tục phát triển, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, với sự tham gia của các đối tác đến từ Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc. Hiện có gần 500 chương trình liên kết đào tạo, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế - quản lý và đang mở rộng sang KH-CN.

Về đào tạo cán bộ, chúng ta đã cử 244 giảng viên đi đào tạo tiến sĩ tại 22 quốc gia Các học bổng hiệp định ngày càng thu hút, riêng học bổng Liên bang Nga năm 2025 có tới 1.700 hồ sơ đăng ký.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh việc cử lưu học sinh ra nước ngoài, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cũng ngày càng thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế. Trung bình mỗi trường hiện đón khoảng 39 sinh viên quốc tế học dài hạn mỗi năm; đội ngũ chuyên gia, giảng viên từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp đang hợp tác giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trường đại học lớn của Việt Nam.

Về định hướng sắp tới, bà Nguyễn Thu Thủy cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn từ Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 71 về phát triển đột phá GD-ĐT, coi hợp tác quốc tế là một trụ cột chiến lược. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 20% chương trình liên kết đào tạo với các trường thuộc tốp 500 thế giới; xây dựng ít nhất 2 phân hiệu của đại học uy tín quốc tế tại Việt Nam; mở rộng mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; đồng thời nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, hợp tác quốc tế trong GD-ĐT là xu thế tất yếu, là yêu cầu cấp thiết trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Bộ GD-ĐT đã ban hành hành lang pháp lý cơ bản, đảm bảo cho các cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế. Hiện nay, nhiều trường đại học trong nước đã có chỗ đứng trong hệ thống đào tạo quốc tế, triển khai gần 400 chương trình liên kết với khoảng 140.000 sinh viên, góp phần quan trọng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thứ trưởng đề nghị các trường, sở GD-ĐT tiếp tục phát huy thế mạnh, mở thêm nhiều chương trình liên kết chất lượng, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, các địa phương và cơ sở đào tạo cần quan tâm đến công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, tư vấn du học theo đúng quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, quyền lợi của người học.

PHAN THẢO