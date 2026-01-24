Tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho 200 phụ nữ

Ngày 24-1, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương và Công ty CP Công nghệ NTD AI Healthcare (TPHCM) tổ chức chương trình khám, tầm soát đái tháo đường và tầm soát ung thư cổ tử cung bằng phương pháp CerviCare AI cho phụ nữ sau sinh.

Chương trình đã tầm soát đái tháo đường và ung thư cổ tử cung cho 200 phụ nữ sau sinh

Các bác sĩ đã khám, tầm soát và tư vấn miễn phí cho 200 trường hợp là sản phụ từng mắc đái tháo đường thai kỳ đã sinh con và nữ nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

BS.CKII Huỳnh Xuân Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo. CerviCare AI là kỹ thuật mới, được triển khai thông qua hệ thống TeleCervicography, giúp tầm soát ung thư cổ tử cung mà không cần thực hiện xét nghiệm như phương pháp truyền thống.

Công ty CP Công nghệ NTD AI Healthcare trao tặng thiết bị tầm soát ung thư cổ tử cung bằng phương pháp CerviCare AI cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Cơ quan Kiểm nghiệm Thuốc và Thực phẩm Hàn Quốc (KFDA) đánh giá phương pháp này có thể phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm với độ chính xác lên đến 98%, trả kết quả chỉ trong 3-5 phút, thay vì khoảng một tuần như các phương pháp khác. Đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã sử dụng phương pháp này để tầm soát cho khoảng 2.000 trường hợp.

BS.CKII. Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trao Thư cảm ơn cho Bệnh viện Hùng Vương và Công ty CP Công nghệ NTD AI Healthcare

Dịp này, Công ty CP Công nghệ NTD AI Healthcare đã trao tặng thiết bị tầm soát ung thư cổ tử cung bằng phương pháp CerviCare AI cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Các bác sĩ, hộ sinh Khoa Sản của bệnh viện cũng được tập huấn sử dụng thiết bị và cấp giấy chứng nhận.

KHÁNH CHI