Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Sáng 12-12, Công an TPHCM và công an các phường, xã trên địa bàn Thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tham dự lễ ra quân có đồng chí Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 138 Thành phố; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an...

Quang cảnh lễ ra quân tại trụ sở Công an TPHCM ở phường Thủ Dầu Một

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Bảy tặng hoa cho các lực lượng tại lễ ra quân

Đợt cao điểm tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, cướp giật, tội phạm công nghệ cao; xử lý vi phạm trật tự giao thông, cháy nổ; siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm tra cư trú và các điểm phức tạp về ANTT...

Song song đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa tội phạm và phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Bảy, nhấn mạnh, kết quả triển khai đợt cao điểm sẽ là bước tạo đà để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác liên quan phòng, chống tội phạm năm 2026.

Việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn, để nhân dân, du khách, nhà đầu tư lựa chọn Thành phố làm điểm đến để sinh sống, học tập, làm việc, du lịch, đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

* Cùng ngày, các phường: Lái Thiêu, Hòa (phối hợp Đồn Công an KCN VSIP và Đồn Công an KCN Đồng An), Thuận Giao, Bến Cát, Tân Khánh, Phước Thắng, xã Hồ Tràm, xã Phú Giáo cùng một số địa phương khác đã tổ chức lễ ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng công an các đơn vị đã triển khai đội hình tuần tra trên nhiều tuyến đường trọng điểm, khu dân cư trên địa bàn. Nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, kiểm soát lưu thông và rà soát các tụ điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm.

TÂM TRANG - TRÚC GIANG