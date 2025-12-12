Long Hải đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 8,4% trong năm 2026

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết (bên phải), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã Long Hải dự hội nghị

Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy xã ổn định, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã và triển khai nghị quyết hiệu quả.

Trong năm 2025, công tác an ninh - trật tự tiếp tục được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm 12%, tai nạn giao thông giảm 13%. Tỷ lệ VNeID đạt 88%, hồ sơ giải quyết đúng hạn 98,5%. Quốc phòng hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2025.

Quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động được 1,178 tỷ đồng, hỗ trợ miền Trung hơn 560 triệu đồng và hàng hóa trị giá 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ 200 bệnh nhân khám chữa bệnh.

Kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch: thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đều đạt 108,4%; thủy sản đạt 100%; thu ngân sách vượt 178% kế hoạch...

Hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó là giữ tăng trưởng hơn 8,4%; giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; kiểm soát dịch bệnh nông nghiệp, chống khai thác IUU...

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy xã Long Hải thời gian qua, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Tập thể Đảng bộ xã đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; kiện toàn bộ máy kịp thời; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khóa I và các đại hội đoàn thể; công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát đều chuyển biến rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó b í thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị xã Long Hải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết kỷ luật, tăng kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm.

Địa phương cần đẩy nhanh mục tiêu xây dựng trung tâm du lịch sinh thái biển - nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới hình thành vành đai du lịch biển mang tầm quốc tế.

Các ngành kinh tế chủ lực phải gắn với tăng cường quản lý hiệu quả đất đai, quy hoạch, trật tự đô thị và bảo vệ môi trường biển.

Đảng ủy xã Long Hải khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, lấy chuyển đổi số làm trọng tâm; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; chú trọng chăm lo an sinh, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tập trung giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm ma túy, phát huy mô hình tự quản...

Đặc biệt, lãnh đạo xã phải chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

