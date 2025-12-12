Chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội đối với các đại biểu Vũ Đại Thắng, Quản Minh Cường

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với đại biểu Vũ Đại Thắng và đại biểu Quản Minh Cường.

Đồng chí Vũ Đại Thắng

Theo Nghị quyết số 1923/NQ-UBTVQH15, đại biểu Quốc hội Vũ Đại Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, được chuyển sinh hoạt đến đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Đồng thời, tại Nghị quyết số 1928/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với đồng chí Vũ Đại Thắng.

Việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH căn cứ Quyết định số 2566-QĐNS/TW ngày 28-11-2025 của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tp Hà Nội vào ngày 28-11-2025, tại kỳ họp thứ 28 của HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Quản Minh Cường

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 1927/NQ-UBTVQH15 về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với đại biểu Quản Minh Cường. Theo đó, đồng chí Quản Minh Cường, ĐBQH tỉnh Cao Bằng, được chuyển sinh hoạt đến đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Tại Nghị quyết số 1930/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh đối với đồng chí Quản Minh Cường.

Đồng chí Quản Minh Cường được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh theo Quyết định số 2568-QĐNS/TW ngày 28-11-2025; quyết định được công bố ngày 3-12-2025.

ANH PHƯƠNG