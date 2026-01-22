Tận hưởng chất lượng dịch vụ 5 sao: Đặc quyền của các chủ xe VinFast

Trải nghiệm hậu mãi chuẩn 5 sao, chi phí hợp lý và quy trình dịch vụ nhanh gọn đang mang lại cảm giác “không phải lo nghĩ” cho người dùng VinFast trong suốt quá trình sử dụng - điều không thể có với những thương hiệu khác trên thị trường.

Chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao”

“Lần đầu tiên phát sinh vấn đề là sau khoảng một năm rưỡi sử dụng, tưởng là lỗi nhưng ai ngờ lại là may mắn”, anh Vũ Minh Quyết, một chủ xe VF 8 ở Long Biên, Hà Nội, chia sẻ kỷ niệm khó quên với dịch vụ hậu mãi của VinFast khi chiếc D-SUV gặp trục trặc nhỏ.

Không cần phải tốn nhiều công sức yêu cầu và thời gian chờ đợi, anh Quyết được trải nghiệm trực tiếp quy trình dịch vụ ấn tượng của VinFast, từ khi gửi yêu cầu qua ứng dụng trên điện thoại, đến khi chiếc xe được khắc phục hoàn toàn ngay tại xưởng.

“Tôi gửi yêu cầu qua ứng dụng VinFast và rất nhanh có bạn trực tổng đài gọi điện và hướng dẫn cụ thể. Tôi được một bạn kỹ thuật viên đến tận nhà để kiểm tra và tư vấn tận tình, sau đó phía xưởng cũng gọi cứu hộ kéo xe về để xử lý. Điều bất ngờ nhất là hôm sau khi nhận xe đã không mất tiền sửa lại còn được VinFast hỗ trợ chi phí”, anh kể lại trải nghiệm.

Từ ấn tượng với dịch vụ hậu mãi, anh Quyết đã quyết định đặt mua thêm một chiếc ô tô VinFast VF 3 nữa để có thể tận hưởng thêm các trải nghiệm mới mẻ hơn.

Cũng có trải nghiệm tích cực với hậu mãi VinFast là anh Hoàng Văn Minh, chủ xe VF 6. Khi gặp khó khăn trong việc kết nối xe với ứng dụng VinFast, anh gọi lên tổng đài và được hướng dẫn tận tình, xử lý nhanh chóng.

“Cảm giác không bị "bỏ rơi" sau khi đã hoàn tất giao dịch, mà vẫn được đồng hành trong suốt quá trình sử dụng xe là điểm khác biệt so với các thương hiệu khác. Người mua có thể bị thu hút bởi mức giá, thiết kế, thông số… của một chiếc xe, nhưng dịch vụ hậu mãi tốt mới là điểm để "níu" khách hàng lâu dài”, anh Minh phân tích.

Mạng lưới xưởng số 1 Việt Nam, chi phí tối ưu

Theo giới quan sát, yếu tố nền tảng để VinFast cung cấp cho người dùng dịch vụ vượt chuẩn là mạng lưới xưởng dịch vụ có quy mô lớn nhất thị trường, phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Tất cả các cơ sở đều sở hữu hạ tầng thiết bị hiện đại, khu vực tiếp khách sạch sẽ, quy trình làm việc được chuẩn hóa - những ưu điểm thường xuyên được nhắc đến bởi người dùng ô tô của hãng.

Vừa là một chủ sở hữu nhiều xe VinFast và là một reviewer theo dõi ngành xe lâu năm, anh Phùng Thế Trọng (Xế Cộng) thậm chí đã nhận định số xưởng dịch vụ trên toàn quốc của VinFast nhiều hơn so với tổng số cơ sở của nhiều thương hiệu lâu đời tại Việt Nam như Toyota, Honda, Hyundai, Thaco cộng lại. “Điều này sẽ giúp ô tô của người dùng được bảo dưỡng tức thời”, anh nói.

Không chỉ tiện lợi, việc bảo dưỡng xe điện VinFast còn giúp người dùng tiết kiệm chi phí và thời gian so với xe xăng

Theo chia sẻ của anh Lê Đình Hải, chủ xe VinFast VF 8, xe xăng truyền thống sẽ có nhiều mốc bảo dưỡng nhỏ, mỗi 5.000 km với chi phí khoảng trên dưới 1 triệu đồng. “Nhưng với VinFast thì quãng đường bảo dưỡng kéo dài hơn (12.000 km) với tổng chi phí mỗi lần bảo dưỡng chỉ khoảng 300.000 - 400.000 đồng”, anh phân tích. Không chỉ vậy, từ tháng 1-2026, hãng đã chính thức nâng mốc bảo dưỡng định kỳ lên 15.000 km cho các dòng ô tô điện, giảm thiểu tần suất khách hàng phải tới xưởng kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo độ bền và an toàn của xe.

Tương tự, anh Phạm Hải Linh (Hải Phòng) cho biết chi phí sử dụng VF 5 nhìn chung rẻ hơn rất nhiều so với các SUV đô thị hạng A chạy xăng. Hiện tại, do đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng của V-Green tới hết tháng 6-2027, anh không tốn đồng nào để sạc xe, trong khi với xe xăng khoản tiền nhiên liệu có thể lên tới vài triệu đồng.

Anh cũng hoàn toàn yên tâm dùng xe bởi VF 5 được bảo hành lên tới 7 năm/160.000 km, pin được bảo hành 8 năm, cao hơn hẳn mức thông thường của các dòng xe xăng.