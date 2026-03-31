Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu HĐND xã Long Sơn phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, khách quan trong công tác bầu các chức danh chủ chốt; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng nghị quyết, tăng cường giám sát, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo Ủy ban bầu cử xã Long Sơn, toàn xã có hơn 14.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%, bầu đủ 18 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trao giấy chứng nhận đến các đại biểu HĐND xã Long Sơn

Kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã. Đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy xã, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Long Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

