Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Chiều 7-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, nhân dịp bà có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của bà Obuchi Yuko trên cương vị Chủ tịch Liên minh, đồng thời đánh giá đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mang ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu tại ĐBSCL, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh mà hai nước đang cùng hướng tới.

Bà Obuchi Yuko bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư tiếp đoàn, đồng thời chia sẻ kỷ niệm cá nhân khi thân phụ – cố Thủ tướng Obuchi Keizo, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, từng đến Việt Nam năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hai nước. Bà khẳng định sẽ tiếp nối di sản ngoại giao hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy hơn nữa hợp tác đa lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang triển khai các đột phá chiến lược về thể chế hành chính, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong “bộ tứ trụ cột” với nỗ lực tạo đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ các điểm nghẽn để mở ra không gian phát triển mới, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trong tiến trình đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trọng điểm, các dự án năng lượng mới mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt - Nhật, thúc đẩy trụ cột hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa…; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản.

TRẦN BÌNH