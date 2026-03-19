Tăng cường phòng ngừa sớm các tranh chấp đầu tư quốc tế

Sáng 19-3, trong khuôn khổ phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, để bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, dự thảo quy định việc thành lập Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp; các chế độ đãi ngộ đặc biệt cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Dự thảo cũng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan hữu quan và phân bổ nguồn lực tài chính cụ thể để đảm bảo thực thi chính sách.

Theo đó, Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về tổ chức, nhân sự và tài chính.

Dự thảo cho phép ký hợp đồng với các chuyên gia pháp lý uy tín trong và ngoài nước, với mức lương tương xứng thị trường lao động, nhưng không quá 100 lần mức lương cơ sở.

Người làm công tác này tại các bộ, ngành, địa phương cũng được hưởng phụ cấp tăng thêm 100% mức lương hiện hưởng khi trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc. Người đứng đầu và cán bộ tham gia được miễn trách nhiệm cá nhân trong trường hợp đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định nhưng vẫn xảy ra thiệt hại (như thua kiện).

Tán thành sự cần thiết ban hành nghị quyết để kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng và bảo vệ lợi ích quốc gia, song Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chỉ ra nhiều nội dung cần tiếp tục cân nhắc.

Đơn cử, dự thảo ấn định mức lương chuyên gia tối đa 100 lần lương cơ sở, theo cơ quan thẩm tra, chỉ nên quy định nguyên tắc, vì đây là thẩm quyền điều hành của Chính phủ.

Ngoài ra, một số nội dung tại dự thảo chưa phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, cần xác định rõ hơn nữa về thẩm quyền, trình tự và cơ chế kiểm soát việc xử lý, chuyển giao cũng như lưu trữ tài liệu mật để tránh rủi ro lộ lọt thông tin, ảnh hưởng an ninh quốc gia.

Cho ý kiến hoàn thiện dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị tăng cường các biện pháp phòng ngừa sớm các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, các biện pháp phòng ngừa trong dự thảo hiện vẫn mang tính hành chính, chưa thực sự đột phá.

"Nên tham khảo 2 biện pháp quan trọng dựa trên hướng dẫn mới của Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL), đồng thời bổ sung quy trình bắt buộc về việc đánh giá rủi ro pháp lý đối với tất cả các hợp đồng đầu tư và thỏa thuận liên quan trước khi ký kết; xây dựng các bộ công cụ về biện pháp cảnh báo sớm để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh chấp ngay từ giai đoạn đầu", ông Hoàng Thanh Tùng khuyến nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh: “Phòng ngừa phải là biện pháp trung tâm”.

Tán thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ: "Phải thiết chế khung pháp lý rõ ràng, cụ thể là rà soát Luật Đầu tư. Luật càng mơ hồ thì nguy cơ bị kiện càng lớn".

ANH PHƯƠNG