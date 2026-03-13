Cơ chế lương đặc biệt cho nhân sự giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Chiều 13-3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết

Theo Tờ trình do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh trình bày, dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế chứ không chỉ giới hạn ở các bộ, ngành thuộc Chính phủ như quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với hoạt động của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Theo đó, Trung tâm được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; đồng thời có thể có nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, doanh nghiệp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp quốc tế; tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn chủ trì phiên họp

Về cơ chế nhân sự, Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật với mức lương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên thị trường lao động, nhưng không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở.

Công chức, viên chức được điều động đến làm việc tại Trung tâm được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 100% mức lương hiện hưởng của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong thời gian trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng không quá 300% mức lương hiện hưởng.

Đại biểu dự họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Góp ý về dự thảo nghị quyết, các ý kiến tại phiên họp tán thành mở rộng đối tượng áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, song đề nghị tiếp tục làm rõ căn cứ, phạm vi và điều kiện xác định trách nhiệm.

Về cơ chế ưu đãi, ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để xây dựng chính sách ưu đãi có cơ sở chặt chẽ, phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, cần cân nhắc tính phù hợp khi triển khai cơ chế trả lương theo vị trí việc làm dự kiến sẽ được áp dụng trong thời gian tới; rà soát các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Trung tâm để bảo đảm thống nhất với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các luật có liên quan, qua đó bảo đảm các quy định được thực thi đúng và hiệu quả.

Tin liên quan Sẽ có tòa án chuyên biệt giải quyết tranh chấp tài chính quốc tế

ANH PHƯƠNG