Xã hội

Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền

SGGPO

Trưa 28-9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s.

Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền, từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9
Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền, từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9

Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9.

Screenshot_20250928_123331_Samsung Internet.jpg
Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền, từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9

Hồ chứa thủy điện Hương Điền nằm trên thượng nguồn sông Bồ. Việc vận hành hồ Hương Điền tăng dần lưu lượng xả để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Thủy điện Hương Điền Hồ thủy điện Hương Điền Hồ Hương Điền Phòng thủ dân sự Sông Bồ Phát lệnh Tuốc-bin Hồ chứa Ban Chỉ huy Lưu lượng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn