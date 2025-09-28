Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền

Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 16 giờ 30 phút ngày 28-9.
Hồ chứa thủy điện Hương Điền nằm trên thượng nguồn sông Bồ. Việc vận hành hồ Hương Điền tăng dần lưu lượng xả để đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du thủy điện Hương Điền.
Trưa 28-9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s.
