Tăng dần lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền

Trưa 28-9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế phát lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500m3/s.