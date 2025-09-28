Miền Trung đang căng mình ứng phó bão số 10, gấp rút sơ tán dân

Bão số 10 dự kiến đổ bộ đất liền nước ta vào đêm nay 28-9. Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão đang căng mình ứng phó, gấp rút sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Sáng 28-9, có mặt tại các xã ven biển Lộc Hà, Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên Báo SGGP ghi nhận trời đã có mưa vừa, mưa to đến rất to theo từng đợt, gió bắt đầu rít mạnh, triều cường lên nhanh, sóng biển đục ngầu.

Video: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão số 10 đổ bộ

Từ sáng sớm, cùng với việc tiếp tục giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa, di dời tài sản, thực hiện chủ trương di dời dân vùng xung yếu, trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền và các lực lượng chức năng nhiều địa phương của tỉnh nỗ lực sơ tán bà con nhân dân ở các khu vực xung yếu lên vị trí đảm bảo an toàn.

Sơ tán người dân đến nơi an toàn

Trưa 28-9, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Cường cho biết, sở đã có văn bản đề nghị các địa phương, các cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp trên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 29-9. tùy diễn biến bão, mưa lũ và thực tế tại địa phương, các cơ sở giáo dục có thể xem xét quyết định kéo dài việc nghỉ học của học sinh với thời gian phù hợp, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Công an phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh giúp di dời dân vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn

Ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, trong sáng 28-9, địa phương đã sơ tán khoảng 348 hộ dân với 554 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão đảm bảo an toàn tại các trạm y tế, trường học và đến các hộ dân có nhà ở cao ráo, kiên cố.

Ông Trần Viết Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, thông tin, xã đã sơ tán 222 hộ dân với 375 nhân khẩu đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh trực chốt cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường quốc phòng ven biển

Ngoài ra, để chủ động ứng phó bão số 10, đặc biệt đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện, chính quyền địa phương xã Cẩm Trung đã chỉ đạo lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực chốt, cấm lưu thông trên tuyến đường quốc phòng ven biển nối liền xã Cẩm Trung với xã Kỳ Xuân.

Đây là tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá nguy hiểm từ trên núi xuống.

Lực lượng chức năng và người dân vận chuyển vật liệu gia cố bờ biển xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh

Sáng cùng ngày, Công an phường Sông Trí phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức triển khai phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn.

279 hộ dân với hơn 642 nhân khẩu tại các tổ dân phố Hải Thanh, Hải Phong 1 và Hải Phong 2 (Vũng Áng) được di dời khẩn trương về khu tái định cư Kỳ Lợi trước đây (nay thuộc phường Sông Trí).

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) lên đường làm nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp bão số 10

Chính quyền địa phương, người dân và lực lượng chức năng ở các xã Đan Hải, Mai Phụ (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung gia cố các điểm xung yếu sạt lở dọc bờ biển và trên đê Tả Nghèn.

Trước diễn biến khó lường phức tạp của bão số 10, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 tiếp tục điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các dụng cụ, phương tiện, vật chất hậu cần, thuốc men… cơ động đến các địa bàn xung yếu để hỗ trợ nhân dân, gia cố đê kè.

Đại tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra phương tiện, vật chất hậu cần, thuốc men… trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Với phương châm “chủ động - kịp thời - hiệu quả”, cán bộ chiến sĩ quyết tâm cao nhất, tranh thủ thời gian ứng phó khẩn cấp trước khi bão đổ bộ trong chiều tối và đêm nay.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 lên đường làm nhiệm vụ ứng phó khẩn cấp bão số 10

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí quân số chốt ở các địa bàn xung yếu, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khi bão đổ bộ.

>> Một số hình ảnh triển khai giúp dân ứng phó trước bão số 10 ở Hà Tĩnh:

Tại Quảng Trị, với sức gió giật cấp 15 đã áp sát đất liền, gây mưa lớn trong sáng 28-9.

Theo Văn phòng khu vực phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, nhiều nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn: Đông Hà 247,6mm, Hiền Lương 218,4mm.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị giúp dân di dời tránh lũ của bão số 10 gây ra

Các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã vượt báo động 1; riêng sông Kiến Giang, sông Hiếu, sông Bến Hải… đang tiếp tục dâng cao. Nguy cơ lũ diện rộng, nhiều nơi có thể vượt báo động 3.

Sạt lở tại km293 quốc lộ 14 thôn A Liêng, xã Tà Rụt

Lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ 8.577 tàu thuyền với hơn 23.200 lao động đã vào bờ an toàn. Khách du lịch ở đảo Cồn Cỏ được di dời khẩn cấp.

Các hồ chứa đạt khoảng 74% dung tích, hiện vẫn bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, nhiều công trình đê, kè, hồ đập đang thi công phải dừng kỹ thuật để phòng mưa bão.

Dân quân xã Đông Trạch gia cố đê

Tình trạng ngập lụt, chia cắt diễn ra trên diện rộng, cầu tràn ĐaKrông ngập sâu 1,8m, cầu tràn Ba Lòng ngập gần 1m, nhiều tuyến như ĐT.571, ĐT.588a, QL.9B, QL.49C bị ngập 0,3-0,6m, giao thông tê liệt. Đặc biệt, đường từ Troóc đi Chày Lập (Phong Nha) bị ngập dài 30m từ sáng 27-9 đến nay.

Sạt lở đất cũng nghiêm trọng: sông Kiến Giang đoạn thôn Lộc Thượng (An Thủy cũ) sạt 30m; sông Vĩnh Định đoạn Lam Thủy – Kinh Duy sụt lún hơn 300m, có điểm ăn sâu vào đường nhựa, đe dọa an toàn dân cư.

Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết, toàn tỉnh còn hơn 1.162ha lúa hè thu, gần 20.000ha sắn, 6.640ha nuôi trồng thủy sản và 2.489 lồng bè chưa thu hoạch, nguy cơ thiệt hại rất lớn. Chính quyền cảnh báo, từ hôm nay đến 30-9, Quảng Trị có mưa 100–300mm, có nơi trên 400mm. Lũ quét, ngập sâu diện rộng và sạt lở núi rất dễ xảy ra, người dân tuyệt đối không chủ quan khi qua ngầm tràn, vùng xung yếu.

Sáng cùng ngày, ghi nhận tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, sóng biển dâng cao, gió rít liên hồi.

Thực hiện: DUY CƯỜNG

Tại bến cá Thu Thủy, nhiều ngư dân đã khẩn trương neo lại tàu thuyền, chủ động phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trước tình hình thời tiết bất thường.

Thời tiết Nghệ An mưa to từng cơn, gió giật mạnh. Ảnh: DUY CƯỜNG

Sáng cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Huế huy động tối đa lực lượng để giúp người dân các xã A Lưới 1, A Lưới 4 gặt lúa chạy bão.

Video: Các lực lượng giúp người dân gặt lúa chạy bão

Gặt lúa chạy bão

Đồng thời, các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương, rà soát, lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.

Công an TP Huế khẩn cấp giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở xã Quảng Điền

Công an phường Phong Phú, TP Huế huy động lực lượng cưa cây đổ ngã vì lốc xoáy để giao thông được thông suốt

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử 4 đoàn công tác xuống các địa bàn xung yếu, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Quân khu 4 tổng lực giúp nhân dân phòng chống bão số 10

Hiện các đơn vị Quân khu 4 đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, khẩn trương hoàn tất mọi phần việc chuẩn bị, nhất là di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, gia cố công trình trọng yếu, chằng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn người và tài sản cho nhân dân.

Các đơn vị trong toàn Quân khu 4 tiếp tục chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, tổ chức lực lượng ứng trực, giúp dân thu hoạch hoa màu, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Song song đó, công tác gia cố doanh trại, kho tàng, vũ khí, trang bị cũng được triển khai quyết liệt.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết: “Dự báo đường đi, quỹ đạo của cơn bão khó đoán định, có tình huống bất ngờ. Quan điểm của Quân khu thống nhất với các tỉnh và thành phố là chuẩn bị phương án cao hơn một bước, tập trung vào việc di dời nhân dân đến nơi an toàn. Thứ hai là bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho mọi tình huống. Thứ ba là chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi có các sự cố, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân”.

Đến sáng 28-9, các lực lượng đã kêu gọi hơn 23.000 phương tiện/75.000 lao động vào các khu neo đậu để tránh trú bão.

Quân khu 4 cũng đã chỉ đạo chuẩn bị 116.940 bộ đội thường trực và dân quân tự vệ cùng hơn 213 phương tiện các loại, túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền.

DƯƠNG QUANG - MINH PHONG - VĂN THẮNG - DUY CƯỜNG - DOÃN VIỆT - HOÀNG THÁI - HỒ VIỆT