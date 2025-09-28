Hàng loạt nhà dân ở Huế bị tốc mái vì lốc xoáy

Sáng 28-9, ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và BĐKH TP Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Thống kê ban đầu, riêng tại xã Quảng Điền có 75 nhà bị tốc mái. Trong đó, ở thôn An Xuân Đông 40 nhà, thôn An Xuân Tây 20 nhà và thôn An Xuân Bắc 15 nhà. Ngoài ra, lốc xoáy cũng gây hư hỏng một số công trình công cộng và trường học.

Hiện lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại để có hỗ trợ kịp thời cho bà con.

Theo ông Đặng Văn Hòa, các trường hợp khẩn cấp, người dân TP Huế có thể gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ kịp thời.

>>> Một số hình ảnh lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về nhà cửa ở xã Quảng Điền, TP Huế.

* Sáng 28-9, lãnh đạo UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, thi thể nạn nhân bị nước cuốn mất tích vào chiều 27-9 vừa được tìm thấy.

Hiện các cơ quan chức năng đang vớt thi thể, sau đó làm các thủ tục liên quan để bàn giao cho gia đình.

Đội xe 0 đồng Thừa Thiên Huế tiếp nhận và hỗ trợ xe đưa thi thể nạn nhân về quê để người thân lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích vào sáng 28-9.

Trong đêm 27-9, sau khi nhận tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Huế) huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng các lực lượng liên quan để tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện sau khi nước rút, nằm cách nơi gặp nạn không xa.

Khoảng 15 giờ ngày 27-9, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (Sinh năm 1985) và chị Dương Thị H. (Sinh năm 1990, quê Thanh Hóa; hiện thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. bị trượt chân ngã rồi bị dòng nước cuốn trôi. Đến khoảng 18 giờ, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

* Yêu cầu mọi người hạn chế ra đường để tránh bão số 10

>>> Video Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích ở đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Huế

Sáng nay (28-9), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế thông báo yêu cầu người dân không ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 28-9 (trừ lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo TP Huế kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương; theo phân cấp và thẩm quyền, chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền đến người dân ở địa bàn quản lý, phòng tránh bão và đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các trường hợp khẩn cấp gọi tổng đài số 112 để được hỗ trợ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng nguy hiểm đi tránh bão

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình; chuẩn bị sẵn phương án, lực lượng và phương tiện để ứng phó kịp thời, hỗ trợ nhân dân khi bão đổ bộ vào đất liền, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão.

Nhiều tuyến đường bị ngập lụt tại TP Huế đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn cảnh báo nguy hiểm

Ban Giám đốc Công an TP Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nâng cao cảnh giác, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó bão số 10.

VĂN THẮNG