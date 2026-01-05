Chuyển đổi số trong quản lý đô thị cấp xã

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược để quản trị đô thị hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn và xây dựng chính quyền số từ cơ sở. Ngay sau đại hội, nhiều địa phương đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính, điều hành công việc.

Công nghệ "chạm" đến từng người dân

Vừa chuyển đến cư trú tại phường Tân Hưng (TPHCM), bà Nguyễn Minh Trâm cần liên hệ với trưởng khu phố. Được hàng xóm hướng dẫn, bà mở Hệ thống điều hành điện tử của phường, chọn mục Quản lý khu phố rồi tra cứu nhân sự. Chỉ bằng vài thao tác, bà có toàn bộ thông tin cán bộ khu phố với tên, chức danh và số điện thoại.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, cho biết, hệ thống tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dân. Từ thông tin ở khu phố, các phòng, ban của phường, liên kết cổng dịch vụ công quốc gia… đều được tích hợp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Phường Tân Hưng còn vận hành kiốt tự động điền mẫu đơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sao in và hạn chế tối đa sai sót khi khai hồ sơ. Người dân chỉ cần quét mã QR trên căn cước, chọn loại thủ tục hành chính, hệ thống sẽ tự động điền và in mẫu đơn hoàn chỉnh.

Tại phường Tăng Nhơn Phú, chuyển đổi số đã trở thành “lá chắn số” trong việc bảo đảm an ninh trật tự, môi trường. Những vi phạm về môi trường, an ninh trật tự và giao thông giảm rõ rệt nhờ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm.

Như mới đây, camera trên đường Lã Xuân Oai ghi cảnh một người đàn ông đổ rác nơi công cộng; lực lượng chức năng lập tức rà soát, mời người này đến làm việc và xử phạt. Nhờ đó, các điểm tồn tại về rác đã được xử lý dứt điểm.

Trung tâm camera AI giám sát an ninh trật tự tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM

﻿(ẢNH: PHƯƠNG UYÊN)

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng chia sẻ, việc vận hành Trung tâm camera AI giúp nhận diện, mô phỏng lộ trình, phương tiện nghi vấn, hỗ trợ khám phá nhanh nhiều vụ việc; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Phường đang hướng đến mở rộng hệ thống trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các cửa ngõ, để xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.

Lan tỏa mạnh mẽ

Phong trào chuyển đổi số đang được triển khai trên toàn địa bàn TPHCM. Từ cuối tháng 10-2025, phường Bến Thành đã đưa vào sử dụng 5 ứng dụng số gồm: Sổ tay xây dựng Bến Thành; Đăng ký xây dựng; Bản đồ số dữ liệu đất đai (trên nền WebGis: thongtindatdai.com); Chatbot AI hỗ trợ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính; Khảo sát ý kiến người dân về thái độ phục vụ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga, đây là những công cụ nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các ứng dụng mới đã góp phần vào việc hiện đại hóa hành chính địa phương, nâng cao tính công khai, minh bạch và giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công hơn.

Một trong những công cụ được người dân quan tâm là ứng dụng Bản đồ số dữ liệu đất đai. Nhờ ứng dụng này, người dân dễ dàng tra cứu vị trí thửa đất, kiểm tra tình trạng quy hoạch để tránh rủi ro khi giao dịch. Ông Phạm Văn Phúc (ngụ phường Tam Bình) tìm mua nhà ở khu vực đường Cống Quỳnh, phường Bến Thành. Ông vào trang thongtindatdai.com tra cứu về quy hoạch nơi căn nhà dự định mua để xem thông tin. Từ nguồn đáng tin cậy này, ông an tâm mua nhà. “Chỉ một cú “chạm” là đầy đủ thông tin. Quá thuận lợi”, ông Phúc nhận xét.

Tại phường Tân Định, nền tảng “Tân Định số” và “Trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính” cũng mang lại các tiện ích trong phục vụ người dân. Trợ lý ảo hoạt động 24/7, hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục hành chính ngay trên điện thoại, giảm đáng kể thời gian chờ đợi tại bộ phận một cửa và giảm tải công việc cho cán bộ.

Câu chuyện chuyển đổi số ở cơ sở cũng lan tỏa mạnh mẽ tại một số địa bàn đang chuyển mình về kinh tế - xã hội. Phường An Lạc mới cho ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B “An Lạc Business Hub” trên trang phuongAnLac.Arobid.com. Đây là mô hình giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp đầu tiên ở cấp phường tại TPHCM.

Nền tảng hỗ trợ hơn 5.400 doanh nghiệp và 6.800 hộ kinh doanh trên địa bàn kết nối đối tác, mở rộng thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí vận hành; với các ngành chủ lực như may mặc, giày da, bao bì, thực phẩm chế biến…

Bí thư Đảng ủy phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu thông tin, phường đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ toàn diện trong giai đoạn 2025-2030, hướng đến hình thành khu thương mại và trung tâm kinh tế, đô thị phía Tây thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế số của thành phố chiếm 30%-40% GRDP trong nhiệm kỳ 2025-2030.

TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hóa quá trình chuyển đổi số tại cơ sở. Trong đó, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu áp dụng phần mềm theo dõi cấp phép xây dựng có thời hạn, kết nối trực tiếp với UBND cấp xã để kiểm tra và giám sát hiệu quả hơn. Khi hệ thống này hoàn thiện, quy trình cấp phép xây dựng sẽ minh bạch, chính xác và thuận tiện hơn, góp phần giảm sai phạm và kiểm soát trật tự xây dựng ngay từ đầu.

THU HƯỜNG