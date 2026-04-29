Tăng tốc “hồi sinh” những dòng kênh

Di dời nhà trên, ven kênh, rạch giúp “hồi sinh” những dòng kênh, mang lại cuộc sống mới cho người dân là mục tiêu TPHCM đã đặt ra hơn 3 thập niên qua. Đến nay, hành trình ấy đang tăng tốc với những dòng kênh đã trong xanh trở lại, những con đường uốn lượn sạch đẹp, cuộc sống của người dân đã sang trang.

Đón nhận cuộc sống mới

Dọc tuyến đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng (thuộc dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi), hơn 90% căn nhà thuộc diện di dời được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Phần lớn các hộ nhận tiền bồi thường chuyển đến nơi khác sinh sống.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đang được thi công. ẢNH: THANH HIỀN

Là hộ dân có nhà và đất bị ảnh hưởng bởi dự án, chị Đặng Thanh Tâm, ngụ đường Nguyễn Duy, chia sẻ: “Khu vực này trước đây rất ô nhiễm nhưng chúng tôi không có tiền để di dời đi nơi khác, đành chấp nhận cuộc sống tạm bợ. Nghe thành phố triển khai dự án cải tạo kênh, chúng tôi ai cũng mừng, vì môi trường ở đây sẽ được cải thiện, người dân sẽ có cuộc sống mới tốt hơn”.

Khi căn nhà tại đường Nguyễn Duy được giải tỏa thực hiện dự án, bà Kim Loan đăng ký suất tái định cư tại chung cư 2225 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng. "Sau bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà xập xệ, nay về nhà mới, gia đình tôi mở ra trang mới, tươi vui hơn”, bà Kim Loan phấn khởi tâm sự.

Lộ trình từ năm 2026-2027: - Thực hiện và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có nhà đất bị ảnh hưởng tại các dự án. - Thực hiện các thủ tục xây dựng và khởi công xây dựng hoàn thành các dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, tạo quỹ nhà để bố trí tái định cư. - Hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quỹ đất dọc sông, kênh, rạch sau khi di dời.

Tại khu vực rạch Xuyên Tâm thuộc đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Gia Định, ông Nguyễn Thành Đức loay hoay dọn những thanh sắt từ căn nhà vừa mới bàn giao mặt bằng. “Tôi sống ở đây hơn 50 năm. Khu này trước đây nước trong xanh nhưng những năm gần đây bị ô nhiễm lắm. Khu vực này giải tỏa làm dự án, tôi cũng mừng vì có cơ hội chuyển về nơi ở mới tốt hơn, khép lại cuộc sống tạm bợ với dòng kênh đen”, ông Đức chia sẻ.

Cũng bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, ông Trương Thanh, ngụ phường An Nhơn, cho biết, gia đình ông sống trong căn nhà xập xệ tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn hơn 30 năm qua. Sau khi thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, gia đình ông được bố trí tái định cư tại chung cư Khang Gia.

Tất bật thi công

Để có mặt bằng triển khai cải tạo các dòng kênh, công tác đền bù được cơ quan chức năng thực hiện hết sức khẩn trương. Tại dự án bờ Bắc kênh Đôi, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay đã có khoảng 1.475 trường hợp bàn giao mặt bằng. Theo ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, tại phường còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc kê khai thừa kế, địa phương sẽ tiếp tục vận động. “Phường sẽ hoàn tất công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng 100% trong tháng 5 này”, ông Phạm Quang Tú cho hay.

Còn tại dự án rạch Xuyên Tâm, công tác giải phóng mặt bằng đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật trên địa bàn phường An Nhơn có 138 trường hợp bị ảnh hưởng, đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Địa bàn phường Bình Lợi Trung có 20 trường hợp bị ảnh hưởng thì còn 6 trường hợp dự kiến sẽ bàn giao sau ngày 30-4. Về tổng số trường hợp bị ảnh hưởng của 2 phường Bình Thạnh và Gia Định, tính đến ngày 23-4 đã bàn giao 861/2.046 trường hợp.

Những ngày cuối tháng 4, không khí thi công tại dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hết sức khẩn trương. Theo ghi nhận, tại khu vực phường An Nhơn, hàng loạt máy móc và công nhân đang thực hiện thảm nhựa để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân. Từ sáng sớm, tại công trường đoạn qua khu vực phường An Nhơn, xe lu, xe rải nhựa cùng xe phun nước hoạt động hết công suất. Tại điểm giao với đường Trần Bá Giao, các nhóm công nhân tập trung san gạt nhựa đường để xe lu cán phẳng phiu, đánh dấu những công đoạn hoàn thiện cuối cùng chuẩn bị cho xe cộ lưu thông. Anh Nguyễn Văn Tùng, công nhân trực tiếp thi công tại đây cho biết, nhóm của anh có những ngày phải bám trụ công trường đến tối mịt để kịp tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, mặc dù có nhiều khó khăn về mặt bằng thi công, giá vật tư, vật liệu tăng cao do biến động trong thời gian vừa qua, nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn quyết tâm phấn đấu thông xe kỹ thuật đoạn bờ trái tuyến thuộc địa bàn phường An Nhơn trước ngày 2-9 và thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục còn lại trong tháng 11 tới.

Các nhóm dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh, rạch Nhóm dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư công - Dự án cải tạo môi trường rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây): dài khoảng 2km; tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng đạt gần 65%. - Dự án nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé (phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè): dài khoảng 3,5km; tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng; công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 50%; khoảng 1km tuyến rạch được nạo vét và gia cố tạm bờ bao tại các khu vực xung yếu. - Dự án cải tạo rạch Bà Lớn (phường Rạch Ông): dài khoảng 4km; tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng; ảnh hưởng khoảng 1.500 hộ dân; công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường đã hoàn tất; hơn 0,8km kè bờ đã được xây dựng, kết hợp nạo vét và cải tạo hệ thống thoát nước. - Dự án cải tạo kênh Tẻ kết hợp mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu và Tân Thuận Tây): dài khoảng 3km; tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng đạt khoảng 55%. Một số đoạn đã được triển khai thi công hạ tầng giao thông và kè bờ với chiều dài gần 1km. - Dự án cải tạo rạch Cây Liêm (phường Phú Định): dài khoảng 1,8km; tổng vốn đầu tư dự kiến 1.900 tỷ đồng. Hiện dự án đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đang trong giai đoạn thẩm định. - Dự án cải tạo môi trường rạch Cầu Cụt (phường Bình Hưng Hòa): dài khoảng 2,2km; tổng mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng. Nhóm dự án đang được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi - Công trình cải tạo rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa (phường Phú Định): dài hơn 5km; tổng vốn dự kiến trên 12.000 tỷ đồng. - Dự án cải tạo kênh Hy Vọng (các phường Tân Bình và Hạnh Thông): dài khoảng 3km; tổng mức đầu tư dự kiến 8.000 tỷ đồng. Nhóm dự án xã hội hóa - Dự án chỉnh trang rạch Ông Nhỏ (đoạn từ đường Cao Lỗ đến cầu rạch Sông Sáng, phường Chánh Hưng): dài 2,5km; tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng. - Dự án chỉnh trang bờ Đông, khu vực rạch Xóm Củi (phường Phú Định): dài khoảng 1,2km; tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

QUỐC HÙNG