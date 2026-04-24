Giải bóng đá “Cúp Vedan” Lần 24 Năm 2026

Diễn ra từ ngày 6 đến 16-4-2025 với sự tham gia của 7 đội thi đấu ở 2 bảng, mỗi đội 7-15 thành viên đến từ các phòng ban và xưởng sản xuất. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn là cầu nối nêu cao tinh thần tập thể, lan tỏa sự đoàn kết giữa các thành viên trong đại gia đình Vedan Việt Nam

Ban Giám đốc Công ty Vedan chụp ảnh lưu niệm với các đội bóng

Ông Phạm Trung Thuyên (Chủ tịch Công đoàn Công ty Vedan Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức) cho biết: “Điểm đặc biệt của giải đấu là luôn được tổ chức vào tháng Tư - thời điểm gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc - qua đó không chỉ kế thừa truyền thống đoàn kết của ông cha, mà đồng thời góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cống hiến và chung tay xây dựng một tập thể vững mạnh nơi mọi nhân viên đều đồng lòng cùng hướng đến tầm nhìn ‘Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người’”.

Đội Liên Quân Hành Chánh ăn mừng chức vô địch

Trong suốt quá trình thi đấu, tinh thần nhiệt huyết và sự phối hợp nhịp nhàng của từng đội thi đã tạo nên những trận cầu đầy kịch tính, nơi tinh thần đồng đội gắn kết trong công ty được đẩy lên cao nhất. Từ cầu thủ trên sân cỏ đến các cổ động viên đều hòa mình vào từng nhịp bóng, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng sôi nổi. Sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực, đội Liên quân hành chánh đã xuất sắc giành chức vô địch. Bên cạnh giải thưởng chính cho 4 đội vòng chung kết, Ban tổ chức còn trao giải cho nhiều hạng mục như: Giải phong cách, Giải sút luân lưu, Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội cổ động viên xuất sắc... với tổng giá trị hơn 52 triệu đồng.

Là một trong những Doanh nghiệp FDI tiên phong đầu tư vào Việt Nam từ năm 1991, đến nay Vedan Việt Nam đã trở thành một trong những Công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm và công nghệ sinh học. Trong suốt 35 năm phát triển, Vedan Việt Nam từng bước xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp bài bản, bền vững, lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh tập trung sản xuất - kinh doanh, công ty duy trì đa dạng các chương trình chăm lo đời sống người lao động như hoạt động thể thao, văn nghệ, du lịch,… qua đó tạo nên một “ngôi nhà thứ hai” để mỗi thành viên có thể an tâm gắn bó và phát triển bền vững.

V.D