Đảng bộ Công ty XSKT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hành trình về nguồn tại các “Địa chỉ đỏ”

Nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Chi bộ Xổ số Kiến thiết 1 và 2 trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hành trình về nguồn tại các “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử trên dải đất miền Trung anh hùng.

Hành trình là dịp để cán bộ, đảng viên ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; qua đó nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công tác và cuộc sống.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Hang Tám Cô – nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 8 thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Những câu chuyện bi tráng tại đây đã để lại trong mỗi cán bộ, đảng viên niềm xúc động sâu sắc và sự trân quý đối với giá trị của hòa bình hôm nay.

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn – nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời nguyện tiếp bước truyền thống, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị Tổng Tư lệnh tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, các cán bộ, đảng viên đã tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã góp phần làm nên những chiến thắng vang dội, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Hành trình về nguồn tiếp tục với điểm dừng chân tại Thành cổ Quảng Trị – nơi diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt, trở thành biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trong không gian linh thiêng, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Khép lại hành trình, đoàn đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nổ – nơi gắn liền với thời niên thiếu của Bác Hồ kính yêu. Tại đây, các cán bộ, đảng viên đã được tìm hiểu về cuộc sống giản dị, tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của Người từ thuở nhỏ, qua đó càng thêm kính trọng và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hành trình về nguồn của Chi bộ Xổ số Kiến thiết 1 và 2 không chỉ là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc mà còn là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên. Từ những trải nghiệm thực tế đầy xúc động, mỗi cá nhân càng ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Công ty TNHH MTV XSKT Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua hành trình, tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để tập thể 02 Chi bộ không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

P.V