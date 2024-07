Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi hơn 684 tỷ đồng trong quý 2-2024

Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải vừa diện kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Kenya vào tháng 6-2024 . Việc trúng thầu 5 dự án nhà ở tại Kenya cho thấy Hòa Bình đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển ra thị trường Châu Phi nói riêng và nước ngoài nói chung

Theo báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.160 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính là 46,18 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đến từ việc chuyển nhượng thành công cho Công ty TNHH Máy xây dựng Matec (công ty thành viên) và Công ty Cổ phần cơ khí và nhôm kính Anh Việt (công ty liên kết).

Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 684,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 lợi nhuận âm 260 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 đạt 740,9 tỷ đồng. Phần lớn sự cải thiện đến từ việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do hoàn nhập chi phí trích lập dự phòng phải thu, trong kỳ HBC tăng thu nợ khách hàng, chi phí lương và các chi phí liên quan giảm do thành công trong công tác tái cơ cấu, điều này làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận khác tăng đến từ hoạt động bán máy móc thiết bị ra bên ngoài.

Tổng tài sản Hòa Bình hơn 15.632 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1-2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận hơn 212 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm hơn 45 tỷ đồng.

Con số đáng chú ý nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2024 của Hòa Bình là vốn điều lệ từ 2.741 tỷ đồng tăng lên 3.472 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vào đầu năm được ghi nhận là hơn 93 tỷ đồng, thì đến 30-6-2024, con số này được ghi nhận là 1.567 tỷ đồng, tăng lên gấp 16 lần. Lý giải về điều này là nhờ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 740 tỷ đồng và việc phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ để hoán đổi nợ sang cổ phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu 730,8 tỷ đồng.

Cũng trong quý 2, các con số được đưa ra đã dương trở lại cho thấy sự khởi sắc của Tập đoàn Hòa Bình sau sự thụt lùi kết quả kinh doanh năm 2023. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại với sự nỗ lực vượt bậc, Hòa Bình cho thấy sức mạnh nội tại của mình khi liên tiếp báo lãi. Đặc biệt với định hướng ra thị trường quốc tế đang có nhiều tín hiệu tích cực, dự kiến Hòa Bình sẽ làm nên những kỳ tích đáng mong đợi trong giai đoạn tới.

N.T