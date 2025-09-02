Tàu ngầm Kilo 636 – “hố đen đại dương” xuất hiện trong lễ diễu binh trên biển

Trong lễ diễu binh trên biển mừng Quốc khánh 2-9, sự xuất hiện của biên đội tàu ngầm Kilo 636 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Đây không chỉ là màn trình diễn sức mạnh trên biển của Hải quân nhân dân Việt Nam mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Kilo 636 là loại tàu ngầm diezen – điện hiện đại, được thế giới mệnh danh là “hố đen đại dương”. Với khả năng hoạt động bí mật, độ ồn thấp, khó bị phát hiện và trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, Kilo 636 được coi là lực lượng răn đe có uy lực bậc nhất của Hải quân Việt Nam.

Đặc biệt, Kilo 636 có khả năng tiêu diệt đa dạng mục tiêu từ mặt biển, lòng biển đến đất liền. Các hệ thống tên lửa hiện đại trên tàu có thể tấn công chính xác, vượt qua hỏa lực phòng không đối phương, bảo đảm ưu thế trong cả tác chiến độc lập lẫn hiệp đồng.

Trong ánh mắt tự hào của hàng triệu người dân dõi theo, hình ảnh Kilo 636 lướt sóng hiên ngang giữa biển khơi trở thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí Việt Nam – sẵn sàng bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh tàu ngầm kilo 636 trong lễ diễu binh trên biển sáng ngày 2-9.

