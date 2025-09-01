15 “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” điểm dừng chân lý tưởng cho đồng bào xem diễu binh, diễu hành

Hệ thống “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” được TP Hà Nội thiết lập, trải dọc trên các tuyến đường diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mang đến sự hỗ trợ thiết thực cả về thể chất lẫn tinh thần cho nhân dân.

Ngày 1-9, trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức vận hành 15 “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua.

Các trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi để tham gia cổ vũ, động viên các hoạt động diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

TP Hà Nội bố trí 15 “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” để hỗ trợ giúp đỡ người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80

“Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” là điểm dừng chân và điểm nhấn văn hóa của Hà Nội dịp đại lễ A80

Các điểm “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” cũng sẽ đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Các “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” được bố trí trên các tuyến phố chính của Hà Nội

Các “Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” đã điểm dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng của các cựu chiến binh

“Trạm khách A80: Tự Hào Việt Nam” còn là nơi phát nước uống miễn phí cho người dân

Đặc biệt, tên gọi “Trạm khách” không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các trạm khách từng là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ; đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt.

Dưới đây là danh sách địa chỉ cụ thể các trạm để người dân dễ dàng ghé thăm và sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ ban tổ chức.

Danh sách các Trạm khách

STT

VỊ TRÍ

1

Ngã tư Kim Mã giao với Ngõ 294 Kim Mã

Địa chỉ: số 2 Núi Trúc, phường Ngọc Hà

2

Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội

Địa chỉ: 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm

3

Vỉa hè Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Địa chỉ: số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam

4

Bãi đỗ xe ô tô trước cổng 1 Ga Hàng Cỏ

Địa chỉ: 120 đường Lê Duẩn

5

Vỉa hè Cột cờ đối diện tượng đài Lênin

Địa chỉ: 28A phố Điện Biên Phủ, phường Ba Đình

6

Vỉa hè Bờ Hồ đối diện Nhà hàng Lục Thủy

Địa chỉ: 16 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm

7

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Địa chỉ: 47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm

8

Vỉa hè bên ngoài Viện ngôn ngữ và văn hóa Đức

Địa chỉ: 56-58-60, phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình

9

Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ: 31b phố Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm

10

Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ: 31 phố Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm

11

Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng

Địa chỉ: 30 phố Phan Đình Phùng, phường Ba Đình

12

Vỉa hè Chùa Kim Sơn

Địa chỉ: 143 phố Kim Mã, phường Kim Mã

13

Điện lực Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 69C phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm

14

Báo Hà Nội Mới

Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm

15

UBND phường Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 126 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm



NGUYỄN QUỐC