Đội hình Yak-130 và L-39NG lần đầu bay trên Quảng trường Ba Đình

Những ngày này, tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh), bên cạnh những chiếc Su30-MK2 nổi tiếng, còn có các đội hình Yak-130 và L-39NG sẵn sàng cho nhiệm vụ A80. Đây là những máy bay huấn luyện và chiến đấu đa năng hạng nhẹ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Máy bay Yak-130 do Liên Bang Nga sản xuất, được trang bị cho Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân). Tham gia bay chào mừng A80 có 8 chiếc (6 chiếc bay đội hình chính thức, 2 chiếc dự bị).

Máy bay L-39NG do Cộng hòa Czech sản xuất, được trang bị cho Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân). tham gia bay chào mừng A80 có 6 chiếc (4 chiếc bay đội hình chính thức, 2 chiếc dự bị).

Cùng các máy bay Yak-130 và L-39NG là những phi công, chỉ huy, đội ngũ kỹ thuật, hậu cần... của Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 được điều động từ nơi đóng quân (sân bay Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) ra sân bay Kép thực hiện nhiệm vụ A80, từ cuối tháng 6, đầu tháng 7-2025.

Yak-130 và L-39NG là những dòng máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay; được Không quân Việt Nam đưa vào sử dụng trong khoảng 5 năm trở lại đây, để thay thế cho các dòng máy bay thế hệ cũ.

Thực hiện nhiệm vụ A80, đây là lần đầu tiên các máy bay Yak-130 và L-39NG bay trên bầu trời Hà Nội.

Sau nhiều tháng tập luyện ở đơn vị cũng như ở sân bay Kép, đội hình Yak-130 và L-39NG đã bay tổng hợp luyện và sơ duyệt theo kịch bản cùng đội hình máy bay Su30-MK2, trực thăng và máy báy vận tải CASA trên Quảng trường Ba Đình; chuẩn bị cho ngày tổng duyệt và lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Khi bay chào mừng trên Quảng trường Ba Đình, 6 máy bay Yak-130 tổ chức thành 1 biên đội bay theo hình mũi tên với đội hình 1-2-3. Biên đội 4 máy bay L-39NG trình diễn theo hình chéo, bậc thang 1-1-1-1.

Phi công cấp 1, Thượng tá Tô Anh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 910 trao đổi với phóng viên Báo SGGP sau khi kết thúc bay huấn luyện máy bay L-39NG ở s ân bay Kép

Phi công cấp 1, Thượng tá Hoàng Hải, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 940 trao đổi với đội ngũ kỹ thuật mặt đất sau khi kết thúc bay huấn luyện Yak-130 ở s ân bay Kép

Yak-130 và L-39NG là các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm; thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Sự hiện diện của Yak-130 và L-39NG trong đại lễ A80, khẳng định trình độ năng lực tác chiến và sức mạnh bảo vệ chủ quyền quốc gia của Không quân Việt Nam.

