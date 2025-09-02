Rực rỡ bản hùng ca hòa bình

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các vị khách quốc tế dự lễ kỷ niệm sáng 2-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phía khách mời nước ngoài có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko; Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm ôn lại dấu mốc lịch sử 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

“Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Tổng Bí thư, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi. Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.

Người dân xem diễu binh, diễu hành qua màn hình trên đường Hùng Vương. Ảnh: TRẦN BÌNH

“Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”", Tổng Bí thư phát biểu.

Khối diễu binh xe tăng, xe thiết giáp trên đường Hùng Vương

Khối xe bọc thép của lực lượng công an

Dàn xe tăng, thiết giáp di chuyển trên đường Điện Biên Phủ qua cột cờ Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Máy bay SU-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quang cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Khối nam sĩ quan đặc công. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Những bóng hồng thuộc các lực lượng vũ trang diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình tại Lễ kỷ niệm, sáng 2-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Các khối quân đội nước ngoài trên đường Hùng Vương, theo thứ tự: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Ảnh: QUANG PHÚC

Buổi lễ có sự tham dự của 30.000 người

Trực thăng mang cờ Tổ quốc bay qua khu vực hồ Hoàn Kiếm. Clip: HÀ NGUYỄN

Khoảng 5 giờ 30, tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng và đội xếp hình bắt đầu vào vị trí. Theo ghi nhận, thời tiết sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình trời ít mây, không mưa, thuận lợi cho công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Video: ĐỖ TRUNG

Dòng người trên phố Hàng Khay ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Người dân tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm để chờ màn trình diễn của máy bay. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Các cựu chiến binh hát bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai. Video: QUỐC KHÁNH

Cụ ông Nguyễn Văn Dị, 103 tuổi, 74 năm tuổi Đảng (tỉnh Phú Thọ), cựu chiến binh Điện Biên Phủ, được cháu đích tôn Nguyễn Văn Tân đưa ra Hà Nội từ đêm 1-9 để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Người dân đã tập trung đông nghịt trên đường đoạn đường Hùng Vương giao phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: TRẦN BÌNH

Khu vực ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn - Văn Cao. Video: THU HÀ

Người dân tập trung ở đường Điện Biên Phủ chờ xem trực thăng mang cờ và biểu diễn của Su-30MK2. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Chương trình lễ kỷ niệm bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa. Ngọn lửa truyền thống - biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước - được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, thắp lên đài lửa giữa Quảng trường Ba Đình.

Nghi thức chào cờ được cử hành trang nghiêm trên Quảng trường Ba Đình. Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã bắn 21 loạt đại bác khi nghi thức chào cờ với Quốc ca được cử hành.

Lễ diễu binh, diễu hành do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam điều hành.

Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có hơn 16.000 người, gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự và xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa - thể thao. Lực lượng đứng trên Quảng trường Ba Đình có tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng, gồm 18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng.

Trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, các đơn vị Không quân Việt Nam thực hiện màn bay bay chào mừng với 31 máy bay gồm: trực thăng, Su30-MK2, chiến đấu cơ đa năng Yak-130 và L-39NG, máy bay vận tải chiến thuật CASA. Trong đó 10 trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình; còn máy bay Su30-MK2 và Yak-130 thực hiện màn trình diễn thả bẫy nhiệt và kỹ thuật nhào lộn trên bầu trời Hà Nội.

Lực lượng tham gia diễu binh trên biển (diễn ra ở quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa) được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình qua màn hình có thuyết minh gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội về nơi tập kết và giao lưu với nhân dân.

Trước đó, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho hoạt động tổng duyệt, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện trên toàn địa bàn Hà Nội từ 22 giờ ngày 1-9 đến 13 giờ ngày 2-9.

