S125-VT – điểm nhấn tại lễ diễu binh, diễu hành 2-9

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9) tại Quảng trường Ba Đình, tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT do Việt Nam tự nâng cấp, hiện đại hóa đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật.

S125-VT là phiên bản cải tiến từ hệ thống tên lửa S-125 Pechora (Liên Xô phát triển), toàn bộ quá trình nâng cấp do Viện Hàng không vũ trụ Viettel (Tập đoàn Viettel) thực hiện. Các hạng mục cải tiến tập trung vào radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng tác chiến trong môi trường hiện đại và nâng tầm bắn...

Sau nâng cấp, S125-VT đạt tầm bắn tới 35km, tốc độ tên lửa Mach 3 (khoảng 3.705 km/giờ), có thể tiêu diệt các phương tiện tấn công hàng không, đặc biệt hiệu quả với các mục tiêu bay thấp, nhỏ, khó phát hiện như tên lửa hành trình hay máy bay không người lái (UAV).... Tổ hợp còn có khả năng tác chiến liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

Một tổ hợp S125-VT gồm 6 xe TZM-VT dùng để vận chuyển, tháo – nạp và bảo quản tên lửa, mỗi xe chở 2 quả, thời gian nạp đạn chỉ 5 phút. Ngoài nhiệm vụ phòng không, hệ thống còn có thể tấn công mục tiêu mặt đất, mặt nước, S125-VT được tích hợp khối quan sát quang – điện tử, cho phép phát hiện và khóa mục tiêu khi radar bị chế áp điện tử.

>> Tổ hợp tên lửa S125-VT di chuyển qua Quảng trường Ba Đình:

Không chỉ góp mặt trong lễ diễu binh, tổ hợp S125-VT còn được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” ở Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách tham quan.

>> Tổ hợp tên lửa S125-VT tại Triển lãm thành tựu đất nước:

>> Tổ hợp tên lửa S125-VT có khả năng bắn với độ chính xác cao, đảm bảo khả năng tác chiến liên tục trong mọi điều kiện thời tiết:

>> Xe radar của tổ hợp tên lửa S125-VT:

Việc tự chủ nâng cấp, hiện đại hóa S125-VT là một thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, tận dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí sẵn có để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

TRẦN BÌNH