Cận cảnh tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất

Xuất hiện ở khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước, tổ hợp tên lửa Trường Sơn nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu của khách tham quan.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ (đất đối hải), có tính cơ động cao, do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Tổ hợp có thể bắn các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước và các phương tiện nổi trên biển. Hỏa lực của tổ hợp tên lửa được điều khiển ở chế độ chiến đấu tập trung, có khả năng tính toán phần tử bắn và tự động xác định quỹ đạo bay của đạn tên lửa.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan tổ hợp tên lửa Trường Sơn tại triển lãm

Không chỉ được trưng bày tại triển lãm, tổ hợp tên lửa Trường Sơn cũng xuất hiện trong khối xe, pháo, trang thiết bị quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn trên Quảng trường Ba Đình tại chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 30-8

Thành phần cơ bản của tổ hợp tên lửa Trường Sơn gồm: xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, tên lửa Sông Hồng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, xe kiểm tra.

Xe chỉ huy chiến đấu là trung tâm chỉ huy, điều hành các hoạt động tổ hợp tên lửa Trường Sơn, thời gian triển khai không quá 10 phút.

Xe chỉ huy chiến đấu dẫn đầu tổ hợp tên lửa Trường Sơn tại chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Xe radar có khả năng phát hiện, định vị và bám sát mục tiêu mặt nước, cung cấp thông tin mục tiêu (phương vị, cự ly, vận tốc, hướng di chuyển) tới các nơi dùng tin. Xe radar có khả năng chống tác chiến điện tử và hoạt động liên tục 24/7.

Xe radar của tổ hợp tên lửa Trường Sơn tại triển lãm

Xe bệ phóng có khả năng điều khiển các loại đạn khác nhau; thời gian triển khai không quá 10 phút; khối lượng xe không quá 40 tấn.

Xe bệ phóng và tên lửa Sông Hồng tại triển lãm

Xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Trường Sơn tại triển lãm



Tên lửa đối hạm Sông Hồng có tầm bắn 80km; vận tốc bay hành trình cận âm; khối lượng không quá 600kg.

Tên lửa đối hạm Sông Hồng tại triển lãm

Xe vận chuyển - nạp tên lửa có chức năng vận chuyển và nạp tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Xe có thể vận chuyển đến 8 tên lửa.

Xe vận chuyển - nạp tên lửa của tổ hợp tên lửa Trường Sơn tại triển lãm

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viện Hàng không vũ trụ Viettel (thuộc Tập đoàn Viettel) nghiên cứu, thiết kế, sản xuất. Tổ hợp tên lửa Trường Sơn đã được Bộ Quốc phòng nghiệm thu và đưa vào biên chế, triển khai ở một số đơn vị quân đội.

