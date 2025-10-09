Tây Ninh phấn đấu thành trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam bộ và ĐBSCL

Sáng 9-10, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 447 đại biểu đại diện cho hơn 94.257 đảng viên trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Đại hội hôm nay là một dấu mốc lịch sử trọng đại, là đại hội đầu tiên sau khi thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.

5 năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Nổi bật là tỉnh Tây Ninh cùng với cả nước kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyết, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng của tỉnh Tây Ninh như: phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; thiếu lao động kỹ thuật cao; quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế nhất định; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi chưa được tập trung thường xuyên…”

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út (thứ 2 bên trái) tham quan khu trưng bày công nghệ số của Công ty cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh, đơn vị hỗ trợ chụp ảnh và in ấn hình tặng đại biểu



Đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, Báo Nhân Dân tại Khu vực miền Nam đã phối hợp đối tác công nghệ là Công ty cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh đưa trang thiết bị chụp ảnh và công nghệ in ấn hiện đại của Canon phục vụ ghi hình các đại biểu, các đoàn đại biểu. Hình ảnh sau khi chuyển tải lên cổng thông tin điện tử phục vụ truyền thông, còn trực tiếp gởi đến “Sổ tay Đại hội”. Thông qua sổ tay, các đại biểu biết được vị trí chụp ảnh, thời gian chụp toàn đoàn và in ảnh lưu niệm tại Đại hội.

NGỌC PHÚC