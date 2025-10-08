Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Chiều 8-10, tại phường Tân Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội; tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đã nghe Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình, tư cách đại biểu dự đại hội và biểu quyết tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Nội quy, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội chia 7 tổ thảo luận, nghe hướng dẫn nội dung thảo luận Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành thảo luận tại tổ.

Ngày mai 9-10, theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc.

Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-10. Dự đại hội có 447 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 94.257 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Với phương châm hành động "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển", đại hội tập trung 2 nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

NGỌC PHÚC