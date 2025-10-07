Tây Ninh tăng trưởng kinh tế 9,5%, đứng đầu các tỉnh Nam bộ

Trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh Nam bộ.

Chiều 7-10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025 của địa phương. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, kinh tế địa phương có nhiều điểm sáng, thể hiện qua việc tăng trưởng GRDP ở mức 9,5%, nhờ động lực chính đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng 12,7%.

Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin về tình hình phát triển kinh tế địa phương

Một điểm sáng nữa là trong 9 tháng năm 2025, tỉnh Tây Ninh đạt kim ngạch xuất khẩu 22,8 tỷ USD và nhập khẩu 9,9 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thành lập mới hơn 3.200 doanh nghiệp, tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỷ đồng. Trong đó, thu hút FDI tăng mạnh với 157 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 815 triệu USD. Lũy kế đến nay, Tây Ninh có gần 32.000 doanh nghiệp và 1.928 dự án FDI với tổng vốn trên 24,3 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 2-10 đạt hơn 39.600 tỷ đồng, đạt 105,2% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp so với yêu cầu, tình trạng thiếu cán bộ ở một số cấp.

Do đó, từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì tốc độ tăng trưởng, phấn đấu kịch bản tăng 10%; tăng thu ngân sách nhà nước từ 25%-30%, thực hiện quyết liệt công tác giải ngân đầu tư công.

Quang cảnh buổi họp báo

Cũng tại họp báo, đại diện UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cũng cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-10 sắp tới. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, do đó, địa phương mong rằng các cơ quan thông tấn báo chí đồng hành, hỗ trợ trong việc thông tin, tuyên truyền đến đông đảo người dân về các hoạt động trước trong và sau Đại hội; cùng với đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và các thành tựu, định hướng phát triển của tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

QUANG VINH