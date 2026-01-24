Xã hội

Giao thông

Tây Ninh “phạt nguội” hơn 38 tỷ đồng các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

SGGPO

Riêng vi phạm được phát hiện qua camera ở các tuyến đường trọng điểm là hơn 2.300 trường hợp, số tiền xử phạt trên 15 tỷ đồng.

Cảnh sát giao thông địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Cảnh sát giao thông địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 24-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

Theo thống kê, năm 2025, gần 7.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý bằng hình thức "phạt nguội", với tổng số tiền phạt hơn 38 tỷ đồng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, qua đó, xử phạt hơn hơn 7.800 trường hợp, số tiền hơn 38 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 2.000 trường hợp.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt gần 8.700 trường hợp vi phạm tốc độ, với số tiền 19 tỷ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 278 trường hợp.

Tin liên quan

Từ khóa

Tây Ninh Phạt nguội nồng độ cồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn