Tây Ninh “phạt nguội” hơn 38 tỷ đồng các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Riêng vi phạm được phát hiện qua camera ở các tuyến đường trọng điểm là hơn 2.300 trường hợp, số tiền xử phạt trên 15 tỷ đồng.

Cảnh sát giao thông địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 24-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

Theo thống kê, năm 2025, gần 7.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý bằng hình thức "phạt nguội", với tổng số tiền phạt hơn 38 tỷ đồng.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, qua đó, xử phạt hơn hơn 7.800 trường hợp, số tiền hơn 38 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 2.000 trường hợp.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt gần 8.700 trường hợp vi phạm tốc độ, với số tiền 19 tỷ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 278 trường hợp.