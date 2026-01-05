TPHCM: Hơn 11.500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ

Ngày 5-1-2026, Phòng CSGT (Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 31-12-2025 đến ngày 4-1-2026, trên tuyến giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 940 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.700 trường hợp; tạm giữ 13 ô tô, hơn 4.200 xe mô tô và hơn 200 phương tiện khác.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại các tuyến đường

Trong đó, hơn 200 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy và 17 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành, thùng xe.

Trên các tuyến giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 120 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong đó, các tổ công tác đã tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu dân cư, tuyến đường tập trung đông phương tiện, nhằm nâng cao ý thức tự giác, hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho người dân.

VĂN ANH