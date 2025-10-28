Tây Ninh: Xác minh vụ giáo viên bị tố có hành vi không đúng mực với nữ sinh lớp 10

Ngày 28-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc liên quan đến ông N.V.T, giáo viên môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường THPT Rạch Kiến bị tố có hành vi không đúng mực với một nữ sinh lớp 10.

Hình ảnh cắt từ video phụ huynh em N.T.T.L tới trường tìm gặp ông T đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo báo cáo của Trường THPT Rạch Kiến, ngày 20-10, Ban giám hiệu nhận được phản ánh về việc ông T có hành vi không đúng mực với em N.T.T.L, học sinh lớp 10 của trường. Làm việc với nhà trường, em L trình bày ông T có hành động nhắn tin “thân mật”, đụng chạm cơ thể. Ban Giám hiệu đã cho em L viết bản tường trình và trình bày mong muốn của bản thân.

Nhà trường cũng đã làm việc với ông N.V.T về sự việc, tuy nhiên, người này thừa nhận có nhắn tin, chứ không động chạm cơ thể học sinh; đồng thời viết bản kiểm điểm.

Đến chiều 27-10, mẹ và người thân của em N.T.T.L đến trường tìm gặp, có hành động ném đồ vật vào ông T nhưng được mọi người ngăn cản. Trường THPT Rạch Kiến đã báo Công an xã Rạch Kiến đến xử lý, bảo đảm an ninh trật tự.

Cùng ngày, tin nhắn của ông N.V.T và em N.T.T.L; video người thân của em vào trường tìm gặp ông T đã lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

QUANG VINH