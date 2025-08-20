Teennie Clinic lan tỏa hành trình “Nuôi dưỡng nụ cười của Em”

Nha khoa Teennie Clinic vừa triển khai chương trình thiện nguyện “Nuôi dưỡng nụ cười của Em”, khẳng định cam kết dài lâu trong việc đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Nha khoa Teennie Clinic trao tặng quà cho trẻ em tại xã Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp

Tại Đốc Binh Kiều, Teennie Clinic đã chính thức nhận bảo trợ dài hạn cho 6 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ học phí và toàn bộ sách vở đến khi các em 18 tuổi. Đây là bước khởi đầu cho hành trình dài hạn, mở rộng đến nhiều địa phương khác trong tương lai.

Song song đó, Teennie Clinic phối hợp cùng đội Mùa hè Xanh UEF để khánh thành tuyến đèn đường mới cho xã. Trước đây, con đường dài quanh co, tối om, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Giờ đây, khi ánh sáng được thắp lên, niềm tin, sự an toàn và sự gắn kết cộng đồng cũng được nhân lên.

Ông Nguyễn Thanh Hiền và ông Vũ Nguyễn Duy Quang trao tặng quà cho các em ở lễ tổng kết năm học tại Trường THCS - THPT Tà Nung

Trước đó, vào tháng 6-2025, trong khuôn khổ hành trình thiện nguyện tại Tà Nung (Lâm Đồng), Teennie Clinic đã trao nhiều phần quà học tập, đồng phục và nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo. Chương trình đã để lại nhiều dấu ấn khi không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn khích lệ tinh thần học tập, mang lại niềm vui và động lực cho các em nhỏ vùng cao nguyên.

Việc liên tiếp triển khai các dự án từ Tây Nguyên đến ĐBSCL cho thấy quyết tâm của Teennie Clinic trong việc biến tinh thần thiện nguyện thành một chiến lược dài hạn gắn liền với phát triển doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động cộng đồng, Teennie Clinic còn khẳng định năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nha khoa hiện đại. Là một trong ba trụ cột của San Dental Group (gồm Thegioiimplant.com – chuyên sâu Implant, San Dentist – chuyên sâu răng sứ thẩm mỹ, và Teennie Clinic – chuyên sâu niềng răng dây thẳng). Teennie Clinic sở hữu đội ngũ chuyên gia nha khoa hàng đầu, áp dụng phác đồ niềng răng dây thẳng cá nhân hóa với lộ trình từ 6 đến 36 buổi hẹn, giúp tối ưu hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Không chỉ vậy, đơn vị còn liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ bền vững…

LÂM ANH