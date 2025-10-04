Hơn 200 người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại chỗ

Chương trình “Vui khỏe mỗi ngày” thu hút 200 người cao tuổi tham dự, được bác sĩ từ SAIGON-ITO và Bệnh viện Nhân dân 115 tư vấn bệnh xương khớp, đột quỵ.

Chương trình trao quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Điền (TPHCM)

Ngày 4-10, Tạp chí Khoa học Phổ thông phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền (TPHCM) tổ chức chương trình “Vui khỏe mỗi ngày”, với chuyên đề “Nhận biết, xử trí các bệnh lý về cơ xương khớp và đột quỵ ở người cao tuổi”.

Hơn 200 người cao tuổi tại địa phương đã tham dự và được các bác sĩ đến từ Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (thuộc Hệ thống SAIGON-ITO), Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp cung cấp kiến thức, hướng dẫn cách nhận biết sớm và xử trí kịp thời những bệnh lý thường gặp như: xương khớp, đột quỵ...

Hơn 200 người cao tuổi tại xã Long Điền tham dự chương trình

Bên cạnh báo cáo chuyên đề, đội ngũ y bác sĩ còn dành thời gian giải đáp nhiều câu hỏi, băn khoăn của người cao tuổi xoay quanh việc phòng tránh, điều trị, cũng như chế độ dinh dưỡng, luyện tập để nâng cao sức khỏe xương khớp, phòng tránh đột quỵ.

BS-CKII Nguyễn Sỹ Lập, Trưởng k hoa Điều trị, Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn phổ biến chuyên đề "Nhận biết, xử trí các bệnh lý về cơ xương khớp"

BS-CKII Nguyễn Sỹ Lập, Trưởng khoa Điều trị, Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn nhấn mạnh: “Các bệnh lý cơ xương khớp hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và xử trí hiệu quả nếu người bệnh có kiến thức đúng, áp dụng phương pháp chăm sóc hợp lý và được hỗ trợ y tế kịp thời. Đây là yếu tố then chốt giúp kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống và duy trì khả năng tự lập của người cao tuổi”.

Ngoài hoạt động chuyên môn, chương trình còn trao tặng 23 suất quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 phần quà và 1,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá 45 triệu đồng.

