Cam kết nâng cao sức khỏe và tương lai người Việt

“Merck Healthcare Việt Nam sẽ tiếp tục mang khoa học và đổi mới đến gần hơn với cộng đồng, mục tiêu cuối cùng là nâng cao sức khỏe và tương lai của người Việt Nam” - đó là khẳng định của bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam tại lễ kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam được tổ chức vừa qua.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng Giám đốc Merck Healthcare Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Ghislaine Dondellinger, không chỉ dừng lại ở vai trò một doanh nghiệp dược phẩm, Merck còn mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình giáo dục, y tế và dinh dưỡng, góp phần giải quyết những thách thức sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam như: tài trợ Trung tâm Đào tạo Y học sinh sản đầu tiên tại Việt Nam - CREST (trực thuộc Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM), hỗ trợ chương trình đào tạo cho y bác sĩ Việt Nam và khu vực Đông Á vào năm 2013.

Bên cạnh đó, phối hợp Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) công bố tài liệu “Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm” vào năm 2019. Tài liệu cung cấp những hướng dẫn về thực hành thuốc, cũng như các kiến ​​thức về thuốc trong 3 bệnh lý thời sự nhất hiện nay: đái tháo đường, tim mạch, ung thư....

Nhằm nâng cao nhận thức, tầm soát bệnh lý về tuyến giáp, năm 2018, dự án “Thyroid Change – Vì những người phụ nữ tôi yêu” phối hợp giữa Quỹ The Merck Family và Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức tầm soát miễn phí tại 16 bệnh viện trên cả nước.

Trong giai đoạn 2020-2023, Merck tham gia dự án Happy Vietnam, tập trung vào 7 tỉnh, thành có tỷ lệ trẻ thấp còi cao. Dự án góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi – một thách thức y tế công cộng tại Việt Nam. Ngoài ra, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua hợp tác bệnh viện, nhà thuốc; ứng phó tình trạng giảm sinh tại Việt Nam.



Bà Ghislaine Dondellinger cho biết, 30 năm qua, Merck đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của hệ thống y tế Việt Nam và may mắn được là một phần của hành trình ấy.

Trong giai đoạn tiếp theo, Merck sẽ mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình giáo dục, y tế và dinh dưỡng, góp phần giải quyết những thách thức sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

THÀNH AN