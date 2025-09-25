Thai phụ được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân

Tai nạn lao động khiến thai phụ đứt lìa bàn tay nhưng chưa thể phẫu thuật nối lại vì an toàn của thai nhi. Các bác sĩ đã "ghép tạm" bàn tay vào chân người bệnh để nuôi dưỡng, chờ thời điểm phẫu thuật thích hợp.

Ca phẫu thuật đặc biệt này vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) thực hiện thành công. Theo đó, ngày 13-9, chị L.N.P. (20 tuổi, đang mang song thai) bị tai nạn lao động, dập nát vùng 1/3 dưới cẳng tay, đứt lìa bàn tay phải.

Sau khi sơ cứu tại một cơ sở y tế, chị P. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không sốc, song thai 23 tuần tuổi.

Theo TS-BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, người bệnh lập tức được hội chẩn liên khoa Hồi sức cấp cứu, Sản khoa, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học, Chấn thương chỉnh hình để lên phương án phẫu thuật.

Nhiệm vụ của ê-kíp là phải đảm bảo an toàn cho người mẹ và song thai. Tuy nhiên, người bệnh cũng có nguyện vọng được giữ lại bàn tay trọn vẹn để có thể chăm sóc con nhỏ.

Trước tình huống trên, các bác sĩ tính toán và quyết định sẽ “bảo quản” bàn tay tạm ở chân rồi chờ thời điểm thích hợp ghép lại cho người bệnh.

Sau 3 giờ phẫu thuật, bàn tay đứt lìa đã được nối với các mạch máu ở vùng chân để duy trì tuần hoàn, giúp mô không bị hoại tử.

Hiện sức khỏe chị L.N.P. và song thai ổn định, bàn tay hồng hào. Dự kiến, khi thai hơn 32 tuần, ê-kíp sẽ tiến hành phẫu thuật tách bàn tay ra và ghép lại đúng vị trí ban đầu. Mục tiêu phải đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

“Ê-kíp thực hiện điều này trong khả năng kiểm soát, để mọi việc có thể diễn ra an toàn trong hiện tại và cả thời gian sắp tới”, BS Lê Ngọc Long chia sẻ.

Đây là ca phẫu thuật nuôi ghép tạm thời chi thể đứt lìa thứ 2 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ca đầu tiên được thực hiện vào năm 2023 cho một nạn nhân bị xe ben cán đứt lìa chân phải.

Khi đó, người bệnh không thể nối ghép lại ngay vì nhiều nguy cơ rủi ro như mất máu, suy đa cơ quan, đe doạ tính mạng.

Ê-kíp đã ghép tạm phần chân phải đứt lìa vào chân trái, chờ tình trạng bệnh nhân tốt hơn để tiến hành thêm một ca phẫu thuật nối ghép trở lại.

Phương pháp ghép tạm chi thể đứt lìa vào chân giúp tăng cơ hội nối lại sau này, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử so với việc bảo quản bên ngoài.

Năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật nuôi ghép tạm thời chi thể đứt lìa vào chân người bệnh

GIAO LINH